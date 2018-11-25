İstanbul'daki kadın yürüyüşü izinsiz olduğu gerekçesiyle engellendi

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin pek çok kentinde protesto gösterisi düzenlendi.

İstanbul'da yüzlerce kadının katıldığı gösteriye, polis biber gazıyla müdahale etti.

İstanbul'daki eylem Taksim Tünel'de saat 17.00'de başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı.

Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis izin vermedi.

Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla ardından uyarı amaçlı biber gazıyla müdahalede bulundu. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti.

Kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz", "Sen, ben, biz, birbirimizin çaresiyiz" yazılı dövizler taşıdı, "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları attı.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Kadınların eşit haklarla yaşadığını her gün söyleyen siyasetçiler istiyoruz. Siyasetçiler erkeklerin tarafında olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

Televizyonlardan kadınlara haklarını anlatan videoların yayınlanmasını istediklerini söyleyen Gülsüm Kav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ölümü göze alarak hakkını arayan kadınlar var. Kadınlar bu kadar zor şartlarda hakkını arıyorken, bizi pes ettirebilirler mi? Bu toplum değişiyor. Kadınlar değişiyor. Bunu görün artık."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden kadınlara yönelik şiddet konusunda açıklamalar yaptı, "Kadına şiddete karşı mücadele bir eğitim ve ahlak meselesidir öncelikle" dedi.

@omerrcelik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Kadına şiddetin olduğu yerde insanlık iflas eder. Acizlikten ve insanlık yoksunluğundan beslenen kadına şiddete karşı mücadele etmek hepimizin ahlaki ve siyasi yükümlülüğüdür. #KadınaŞiddeteHayır — Ömer Çelik (@omerrcelik) 25 Kasım 2018

Eyleme katılan bazı kadınlar, futbolcu Arda Turan ve oyuncu Ahmet Kural'ın üzerlerinde "Kadın Düşmanı" yazan maketlerini taşıdı.

Telif hakkı DHA

Telif hakkı DHA

İçişleri Bakanlığı'nın 2 Kasım'da açıkladığı verilere göre 2017 yılında 133 bin 809, 2018'in ilk 7 ayında ise 96 bin 417 kadın şiddete maruz kaldı, 393 kadın da öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ise öldürülen kadın sayısı 460'ın üzerinde.