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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin Ankara adayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir adayı ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci oldu.

Mehmet Özhaseki kimdir?

Kayseri'de uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan Mehmet Özhaseki, şu anda kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapıyor.

1998 - 2015 döneminde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özhaseki, 2015'te düzenlenen genel seçimlerde milletvekili adayı olarak görevinden istifa etmiş ve ardından düzenlenen seçimlerde de milletvekili seçilmişti.

Özhaseki, Mayıs 2016'dan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürütüyor.

Nihat Zeybekci kimdir?

Nihat Zeybekci de Mehmet Özhaseki gibi Belediye Başkanlığı'ndan sonra kabinede görev yapmış bir isim.

2004 - 2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanı olarak görev yapan Zeybekci, 2011'de milletvekili seçilmişti.

17 - 25 Aralık 2013'te başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın istifa etmesi üzerine, bakanlık görevini Nihat Zeybekci üstlenmişti.

Zeybekci şu anda ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görev yapıyor.

Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Zeybekci, büyüme ve yatırımın devam edebilmesi için faizlerin düşük seviyelerde kalması gerektiğini savunuyor.

Zeybekci son olarak İzmir'le ilgili yorumlarıyla gündeme gelmiş ve İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na basının "İzmir'den Belediye Başkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" diyerek yanıt vermişti.

Açıklanan diğer 18 aday

Afyon: Mehmet Zeybek

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Çanakkale: Ayhan Gider

Çankırı: Hüseyin Boz

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman

Muş: Feyat Asya

Sakarya: Ekrem Yüce

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon: Murat Zorluoğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

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Erdoğan, İstanbul dahil 21 ilin adayı Arjantin dönüşü açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin İstanbul dahil diğer 21 ildeki belediye başkan adaylarını ise hafta sonu Arjantin'de yapılacak G20 Zirvesi dönüşü açıklayacağını söyledi.

Erdoğan, "Güvenle diyoruz ki, kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, ana muhalefet gibi yalanlarla değil. Bu ana muhalefet rahatsız oluyor, İstanbul'a belediye başkanı olduğumda, musluklarında su akmayan, dağ gibi çöpleri olan bir İstanbul'u CHP'den almıştım. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa, onlarla da yol yürümeyiz." dedi.