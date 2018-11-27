BBC Türkçe'de çalışmak ister misiniz?

BBC Türkçe, Türkiye'de istihdam edilmek üzere video çekim ve kurgu yapma becerileri olan "video gazetecileri" arıyor.

Başvurular 11 Aralık 2018'de sona erecek.

Ayrıntılar ve başvuru formu için tıklayın.

BBC'nin işe alma prosedürleri gereği tüm başvuruların bu yolla yapılması gerekiyor. Farklı yollarla özgeçmiş göndermek ya da iş başvurusu yapmak ise mümkün değil.

Adaylara başvuru formunu dikkatle inceleyip doldurmalarını, formdaki ilgili bölüme özgeçmişlerini (CV'lerini) ve geçmiş çalışmalarına ilişkin portfolyolarını da eklemelerini önemle tavsiye ediyoruz.