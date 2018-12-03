Eş Başkan Pervin Buldan dahil 10 HDP milletvekili TBMM'de açlık grevi yapacak

Telif hakkı Getty Images Image caption HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin eş genel başkan Pervin Buldan 10 milletvekili, yarından itibaren iki gün boyunca TBMM'de açlık grevi yapacak. Eylemin amacı, 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da "süresiz" açlık grevine başlayan, bu dönemin tek tutuklu vekili HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek.

Leyla Güven, 24 Haziran seçimlerinde cezaevinde milletvekili seçilmiş, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için geçen ay açlık grevine başlamıştı.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBMM'nin ve siyasi partilerin Leyla Güven'in durumu konusunda çok sessiz olduklarını söyledi.

Pervin Buldan, eylemlerinin amacının, Güven ile dayanışma içinde olduklarını göstermek ve bu sessizliğe dikkat çekmek olduğunu belirtti:

"Burada (Meclis'te) Leyla Güven arkadaşımızla dayanışma, destek amaçlı, sembolik açlık grevi yapacağız.

"(Eylemi) Meclis'te yapmamızın sebebi, tabii Meclis gerçekten çok sessiz. Leyla Güven bu dönemin tek tutuklu milletvekili, kadın milletvekili, dolayısıyla başlatmış olduğu bu eylem önemli bir eylem.

"Sonuçta tutuklu bir milletvekilinin açlık grevi eylemini başlatması bence Meclis'in gündeminde olmalı. Buna dikkat çekmek için bunu yapıyoruz.

"Umarım herkes, başta Meclis Başkanı olmak üzere bu konudaki görevini, sorumluluğunu yerine getirir. Diğer siyasi partiler de bu konudaki sessizliklerini bozarak en azından bir şey söylemeli. Eylemin amacı biraz da bu."

İllerde de açlık grevi

HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada da, Leyla Güven'e destek ve onunla dayanışma için açlık grevi yapan parti üyelerine yönelik gözaltılara, HDP milletvekillerinin de "açlık grevlerini yaygınlaştırarak" yanıt verdiği belirtildi.

Mersin İl Binası'nda açlık grevine destek veren bazı partililerin gözaltına alınmasından sonra milletvekillerinin de katılımıyla eylem kararı alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere verildi:

"Alınan karar gereği, HDP'nin 24 Haziran'da ikiden fazla milletvekili çıkardığı Kocaeli, İzmir, Kars, Ankara, Bingöl, Antalya, Bitlis, Antep, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Dersim dışındaki illerde açlık grevi eylemleri yapılacak.

"İki veya daha az milletvekili çıkarılan illerin vekilleri ise yarın (4 Aralık Salı) Meclis'te yapılacak olan açlık grevine katılacak. Diyarbakır başta olmak üzere hazırlıklarını tamamlayan illerin bugün (3 Aralık Pazartesi) başlayacağı eylemler yarın diğer vekillerin katılımı ile devam edecek ve eylem üç gün sürecek."