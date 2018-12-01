Şair Refik Durbaş yaşamını yitirdi

Telif hakkı BİRGÜN GAZETESİ

Şair ve yazar Refik Durbaş, dün gece yaşamını yitirdi.

Cuma akşamı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan 74 yaşındaki Durbaş bir süredir çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi görüyordu.

Durbaş'ın cenazesi Pazar öğlen Galip Paşa Camisi'nden kaldırılacak ve Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Refik Durbaş kimdir?

Durbaş 1944 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini yarım bırakan Durbaş, 1960'lardan itibaren Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gibi gazetelerde çalıştı.

Aynı yıllarda dergilerde şiirleri yayınlanmaya başlayan Durbaş, arkadaşlarıyla birlikte çeşitli şiir ve edebiyat dergileri de çıkardı.

İlk şiirlerini 1971'de Kuş Tufanı adıyla kitaplaştıran Durbaş, gazetelerin kültür - sanat sayfalarında da çalıştı.

1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden emekli olan Durbaş, son olarak BirGün'de köşe yazarlığı yapıyordu.

Şiirlerinde toplumculuğun etkileri hissedilen Durbaş, onlarca şiir kitabının yanı sıra çocuk kitapları ve Ahmed Arif ile röportajı olan Kalbim Dinamit Kuyusu adlı kitaplar da yayınlamıştı.