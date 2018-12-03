Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 zirvesinin ardından resmi bir ziyaret için Paraguay'a geçerken geziyi takip eden basın mensuplarına Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden yerel seçimlere kadar bir dizi konuda açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, 2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Suudi üst yönetimine; Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil" dedi.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kaybolmasının ardından yaptığı açıklamaları değiştirdiğini de anımsattı ve şunları söyledi:

"Hatırlayın, Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar."

Türkiye'nin kararlılığını ve takipçiliğini devam ettireceğini belirten Erdoğan, gerekirse Birleşmiş Milletleri de devreye sokarak, konuyu özellikle gündeme getireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, cinayetin aydınlatılması için Suudi yetkililerden gerekli desteğin alınamadığını aktararak, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayetle karıştırmamaya da özen gösterdik, gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz cinayet emrini verenin kimliği dahil, tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

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'Gezi'nin dış ayağı Soros, iç ayağı Kavala'

Erdoğan, 2013 yılındaki Gezi Parkı protesto eylemlerinin Türkiye içindeki ayağının tutuklu iş adamı Osman Kavala olduğunu söyledi.

Erdoğan , "Gezi'nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı (Macar asıllı ABD'li iş adam George) Soros, iç ayağı Kavala'dır dedim. Kavala'ya para gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Türkiye'den ayrılma filan bu tür şeyler geldi, gündeme böylece oturdu" dedi.

Almanya temasları sırasında Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın kendisine Kavala'nın durumunu sorduğunu belirten Erdoğan, muhataplarına "neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor" sorularını yönelttiğini ifade etti.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve insan hakları savunucusu iş adamı Kavala, 13 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Kavala, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Geçen ay içerisinde Kavala'nın eylemleri "Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür Vakfı'na yönelik bir operasyon düzenlenmişti.

Açık Toplum Vakfı, bu operasyonun ardından Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Yerel seçimler için 10 maddelik manifesto

Mart 2019'da yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı sürdürme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, bu çalışmaların bittiğinde nihai kararın verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Halk bizden somut şeyler bekliyor, yoksa soyut şeylerle ilgisi yok. Üzerinde ısrarla durmamız gereken konu malum. Belediyecilik deyince akla AK Parti geliyor. Bizim bu manifestomuzda açıklayacağımız maddeler var. Aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar 10 maddelik hazırlık yapıyorlar. Bizzat lansmanında ben bulunacağım ve belediye başkanlarımızla, adaylarımızla beraber olduğumuz toplantıda yola koyulacağız" dedi.