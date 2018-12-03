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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Kasım'da aylık enflasyon yüzde 1,44 düştü, yıllık enflasyon da yüzde 21,62'ye geriledi. Böylece tüketici fiyat endeksi Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık bazda düşmüş oldu. Aylık enflasyon şampiyonu ise soğan.

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek son 15 yılın rekorunu kırmıştı. Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre Kasım ayında aylık düşüşün yüzde 0,75, yıllık enflasyonun ise yüzde 22,6 olması bekleniyordu.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre ise tüketici enflasyonu tarafında aylık olarak en çok düşüşün görüldüğü kategori yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu.

Enflasyon şampiyonu soğan

Yıllık olarak çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatında yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 25,66, konutta yüzde 24,76, eğlence ve kültürde yüzde 21,18 yükseliş yaşandı.

Kasım ayında endekste yer alan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK'in seçtiği aylık en fazla artış gösteren ürünlerin başında, bir önceki aya göre fiyatı yüzde 50,58 artan kuru soğan geldi.

Aylık olarak kadın kabanının fiyatı yüzde 18, patatesin yüzde 15, kuru fasulye ile kabağın fiyatı yüzde 13 yükseldi.

Telif hakkı Fundanur Öztürk Image caption Ankara Polatlı'da soğan işçileri

Yıllık üretici enflasyonu yüzde 38,54

Üretici enflasyonu (yurt içi üretici fiyat endeksi) tarafında ise Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53 düşüş yaşandı.

Yıllık Yİ-ÜFE ise yüzde 38,54 artış gösterdi.

Kur düştü

Dolar/TL kuru, tüketici fiyatlarının Kasım'da ayılık olarak beklenenden fazla gerilemesinin ardından 5.15 seviyesinin altını gördü.

Kur daha sonra düşüşü tersine çevirerek 5.22'ye kadar çıktı.

Albayrak: Dengelenme etkisini gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini söyledi.

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, enflasyonda yaşanan aylık düşüşün Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koyduğunu belirtti:

"Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır. Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz.

'Keskin bir durgunluk'

Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash ise enflasyon rakamlarını ortodoks para politikasının etkisi olarak değerlendirdi.

Gelen veriyi Twitter'dan yorumlayan Ash, bu önlemlerin Nisan/Mayıs gibi alınması gerektiğini, ancak geç kalındığı için "reel ekonominin keskin bir durgunlukla karşı karşıya olduğunu bunun da deflasyona yol açtığını" söyledi.

Ash, ekonomideki durgunluk etkisi ve istikrar kazanan Türk Lirası'nın azalan aylık enflasyonda etkili olduğunu belirtti.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise "İç talebin gerilemesiyle küçülen ekonomide dövizin fiyatında da birçok malın fiyatında da düşme başlar" yorumunda bulundu.