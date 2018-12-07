1970 yılında Türkiye ve doğası: İkinci bölüm

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, geçen hafta ilk bölümünü yayımladığımız 1970 yapımı 'Where Two World Meets' (İki Dünyanın Buluştuğu Yer) belgeselinin ikinci bölümü var.

Belgeselin bu bölümünde Antalya, Bodrum, 2018 yılı içinde tamamen kuruyan Eber Gölü, Kapadokya, Efes ve Didim'den görüntüler yer alıyor.

Belgesel BBC'de yayımlanmasından 48 yıl sonra ilk kez internet ortamında ve Türkçe altyazılı olarak yayımlanıyor.

Belgeselin ilk bölümünü izlemek için tıklayın.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.