BBC Arşivlerinde Türkiye: 1954 yılında Türkiye'de vereme karşı verilen savaş

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1954 yılında Türkiye'deki verem sorunuyla ilgili hazırladığı haber var.

BBC'nin bu haberi, dünyanın farklı yerlerindeki sağlık sorunları ve bunlarla mücadeleyi anlatan 'World Health' (Dünya Sağlığı) adlı program dizisi kapsamında yayımlandı.

İstanbul'da yapılan çekimlerden oluşan haberde, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle o dönemki önemli sağlık sorunlarından vereme karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

Haberde dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın veremle ilgili bir toplantı sırasında çekilmiş görüntüleri de yer alıyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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