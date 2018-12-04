Telif hakkı AYSE SAYIN Image caption Meclis'te açlık grevine başlayan HDP milletvekilleri

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki 9 milletvekili, TBMM'de 2 günlük açlık grevi başlattı. Eylemin amacı, Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için 8 Kasım'da başlattığı açlık grevine destek vermek. HDP'liler, Leyla Güven ile dayanışma içinde olduklarını da göstermek istiyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin olağan Meclis Grup Toplantısı sonrası, beraberinde açlık grevine gitme kararı alan 9 milletvekili ile birlikte HDP grup toplantı salonuna geçti.

Burada gazetecilere kısa açıklama yapan Buldan, sabah saat 10:00 itibarıyla 10 milletvekili olarak açlık grevini başlattıklarını ve Çarşamba günü saat 19:00'a kadar bu sembolik eylemle Güven'e destek vereceklerini söyledi.

Buldan kendisiyle birlikte açlık grevine girenlerin; TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile milletvekilleri Berdan Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir olduğunu açıkladı.

Buldan: Bu sadece HDP'nin sorunu değildir

Yaptığı açıklamada, "Aslında en fazla konuşması gereken, ya da konuşulması gereken yer Meclis'tir. Çünkü bu sorun sadece Leyla Güven'in sorunu değildir" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sorun sadece HDP'nin sorunu da değildir. Aslında Türkiye'nin sorunudur. Ve artık gittikçe karmaşık devasa bir sorun haline gelen Kürt Sorunu çözülmeden hiçbir kriz çözülemez. 3 yıldır İmralı Cezaevi'nde kimseyle görüştürülmeyen ve ağırlaştırılmış tecrit içerisinde olan Sayın Öcalan üzerindeki bu tecritin kaldırılmasını, özellikle tüm Türkiye halklarının bu soruna sahip çıkması gerektiğini ifade etmek isterim.

"Bu açlık grevimizin en kısa sürede amacına ulaşmasını bir kez daha talep ediyorum. Bu tecritin kalkmasının aslında Türkiye'nin geleceği, yarınları açısından, barış ve demokrasisi açısından önemli olduğunu da belirtmek istiyorum."

Telif hakkı AYSE SAYIN Image caption Leyla Güven'e destek afişi

'Adalet Bakanı veya hükümet yetkilileri bize sormalı: Leyla Güven ne yapıyor?'

Meclis'teki eylemin sembolik bir anlamı olduğunu belirten Buldan, eylemin daha sonra farklı mekanlarda devam edeceğini de açıkladı:

Gazetecilerin, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüşme talebinde bulunup bulunmadıklarına ilişkin soru üzerine de Buldan, Güven'in bu dönemin tek tutuklu milelvtekili olduğunu ve 27 gündür açlık grevinde olduğunu anımsattı.

Buldan, "Bizim Adalet Bakanı veya hükümet yetkilileriyle görüşmemizden ziyade, onların bize sorması gerekiyor, Leyla Güven ne yapıyor? Niye bu açlık grevini başlattı? Ancak hiç kimseden bu konuda herhangi bir şey duymadık. Dolayısıyla bizim görüşmemize gerek yok, onların bu konuyu acilen gündemlerine alması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.