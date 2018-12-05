Binali Yıldırım'ın 'adaylık açıklaması' neden geciktiriliyor?

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul belediye başkanlığı adaylığının kesine yakın olmasına karşın, resmi ilanın ne zaman yapılacağı ve görevinden ne zaman ayrılacağı merak konusu.

Zira daha geçen hafta, Arjantin gezisi sonrasında Yıldırım'ın İstanbul adaylığını açıklaması beklenen Erdoğan, Türkiye'ye iner inmez yaptığı açıklamada, İstanbul için "biraz daha sabır" istedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasıyla Yıldırım'ın adaylığının açıklanması bir kez daha ertelenirken, kulislerde erteleme gerekçesine ilişkin bir kaç neden konuşuluyor.

Bütçe sonrasına kalabilir

TBMM Başkanlığı koltuğuna yaklaşık 5 ay önce oturan Yıldırım'ın, daha önce adaylığı gündemde olmadığı için önceden planlanmış programlarını tamamlamak istediği, bu nedenle de adaylık açıklaması konusunda biraz zaman istediği belirtiliyor.

Yıldırım ayrıca, bütçe görüşmelerine ilk kez TBMM Başkanı görev alacak.

Yıldırım'ın bu nedenle 10 Aralık'ta başlayacak ve 22 Aralık'ta tamamlanması planlanan TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri tamamlanana kadar görevde kalmak isteğini, yakın çevresine ilettiği ifade ediliyor.

Geçen hafta sonu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyarette bulunan Yıldırım'ın bu görüşmede adaylığı için "hayırlı olsun" dileğini ileten Kılıçdaroğlu'na, "bütçe görüşmelerinin başında ve sonunda konuşacağı" mesajı verdiği öğrenildi.

Bu nedenle AKP yönetiminin, yeni bir tartışma başlatmamak için Yıldırım'ın adaylık açıklamasını bütçe görüşmeleri sonrasına bırakabileceği belirtiliyor.

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Protokol kararnamesi çıkacak

Yıldırım'ın adaylık konusundaki tereddütlerinden birinin, belediye başkanı seçilmesi halinde protokoldeki yeriyle ilgili sıkıntı olduğu biliniyor.

Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı yapmış bir ismin, belediye başkanı olduktan sonra protokoldeki yerinin bakan, milletvekili ve hatta kimi bürokratların da gerisine düşecek olması nedeniyle adaylık önerisine başlangıçta sıcak bakmadığı ifade ediliyordu.

Bu kapsamda Erdoğan'ın, başkanlık sistemine geçilmesini de dikkate alarak geniş kapsamlı bir "protokol kararnamesi" çıkaracağı, Yıldırım'ın protokoldeki yerinin de bu kapsamda yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

Üzerinde durulan formül ise eski TBMM Başkanları'nın da protokolün ön sıralarındaki yerlerini korumaları yönünde. Bu konudaki düzenlemenin seçimlerden önce yaşama geçilmesi beklenirken, Yıldırım'ın ikna olduğu ifade ediliyor.

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İlçelerle ilgili çalışma bitmedi

Yıldırım'ın adaylık açıklamasının gecikmesindeki bir başka etken olarak ise yerel seçimlere dönük MHP ile yapılması planlanan güç birliği nedeniyle İstanbul'un ilçelerine dönük aday belirleme çalışmalarının zaman alacak olması gösteriliyor.

İstanbul'da büyükşehirde adayı çıkarmayan MHP'ye aralarında Şile'nin de bulunduğu bazı ilçelerin bırakılabileceği ifade edilirken, ilçe belediyelerinde kapsamlı değişikliğe gidileceği, bazı belediye başkanlarının da yerlerinin değiştirileceği konuşuluyor.

Erdoğan'ın Arjantin dönüşünde, İstanbul için "biraz daha sabır" istemesinin altında da, bu çalışmaların biraz daha zaman alacak olmasının yattığı ifade ediliyor.