Gezi soruşturması: Can Dündar için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı

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Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bir yılı aşkın süredir iddianame olmadan tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, gazeteci Can Dündar hakkında da, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Almanya'da bulunan Dündar hakkında, "söz konusu eylemlerde etki ajanlığı" yürütmek de dahil, bir dizi gerekçe öne sürülerek istenen yakalama talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu Memet Ali Alabora hakkında da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, Dündar için şu iddialar yer aldı:

Söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı,

Olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı,

Organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı

'Osman Kavala'nın yönlendirmesi ile...'

Savcılığın tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep yazısında, "Mehmet Ali Alabora, Can Dündar'ın, Osman Kavala'nın yönlendirmesi ile olayların örgütlenmesini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği" ifadesi de yer aldı.

Bu bağlamda Osman Kavala'nın Can Dündar'ı aradığı ve görüşme yaptığı da sevk yazısında yer aldı.

Savcılık olayların bir tertibat olduğunu öne sürerek Kavala için "organizatör şahıs ve finansör" tanımlarını kullandı:

"Yapılan çalışmalar neticesinde çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatın Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Osman Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu..."

Talep, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Alabora İngiltere'de, Dündar Almanya'da bulunuyor.