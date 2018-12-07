7'si büyükşehir 212 yerde daha adayını açıklayan CHP'nin yol haritasında ne var?

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Yerel seçimler için bir yandan İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri, Saadet Partisi ile de "dirsek teması"nı sürdüren CHP, bir yandan da belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan son Parti Meclisi'nde (PM), İzmir, Kırklareli ve Zonguldak dışında, partinin elinde bulunan il belediyelerinin adaylarının tamamı da belirlemiş oldu.

CHP'de Ankara, İstanbul adaylarının İYİ Parti ile yürütülen görüşmelere göre şekillenmesi beklenirken, parti içinde kıyasıya yarışın yaşandığı İzmir de parti adayının en geç açıklanacağı illerin başında geliyor.

CHP'nin açıklanan aday listelerinde dikkat çeken unsurlar ve partinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin kulislerde konuşulanlar şöyle:

"Mevcutlarla" yola devam

CHP, elindeki yerlerde, birkaç istisna dışında, mevcut belediye başkanları ile "yola devam" kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, partili "başarılı" belediye başkanları ile yola devam edeceği, sadece eğilim yoklamalarından olumsuz sonuç çıkması halinde değişime gidebileceği uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.

PM'nin açıkladığı isimlere bakıldığında da bu anlayışın büyük ölçüde listelere yansıdığı dikkat çekiyor.

Bir süre önce Yalova, Giresun ve Burdur'da partili mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösteren parti yönetimi, bu tavrını sürdürdü ve son listede açıklanan illerden Sinop dışındaki illerde mevcut belediye başkanları yerlerini korudu.

Sinop'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Baki Ergül'ün yerine bu kez eski İl Başkanı Barış Ayhan aday gösterildi.

Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre Ayhan, parti üyeleriyle yapılan eğilim yoklamasından çıkan sonuç dikkate alınarak aday gösterildi.

CHP yönetimi, Aydın, Eskişehir, Hatay, Muğla, Edirne ve Tekirdağ'da da mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

CHP, açıklanan 212 yer içinde partide olan 55 belediyenin 42'sinde mevcut başkanları yeniden aday gösterirken, 13 yerde ise adayını değiştirdi.

Bu kapsamda Aydın'da yeniden aday gösterilen Özlem Çerçioğlu şimdiye kadar açıklanan listeler dikkate alındığında, CHP'nin tek kadın büyükşehir ve il belediye başkanı oldu.

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Beşinci dönem rekoru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "marka şehir" yaratmakla övündüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, beşinci kez aday gösterildi.

Bu isimler yeniden seçilmeleri halinde, aralıksız 25 yıl belediye başkanlığı yapmış olacaklar.

İstanbul'da Yıldırım dengesi aranabilir

CHP'de kuşkusuz en çok merak edilen İstanbul ve İzmir büyükşehir ve ilçeleri ile İYİ Parti ile güçbirliği görüşmelerinin kilitlendiği Ankara büyükşehir belediye başkan adayları.

Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermek istese de, AKP'nin Binali Yıldırım'ı aday göstermesi üzerine adayı açıklama konusunda aceleci olmak istemiyor.

Genel Merkez'de ibre İmamoğlu'ndan yana görünse de, Yıldırım'ın karşısına aynı tanınırlıkta, güçlü bir ismin çıkması gerektiği ve bu nedenle milletvekili bir ismin aday olması gerektiğini savunanlar da az değil.

Parti yönetiminin İYİ Parti ile yürütülen ittifak görüşmeleri ve HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağını da dikkate alarak, gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediyelerini belirlemeyi 2019 başına bırakabileceği belirtiliyor.

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Ankara liderler görüşmesini bekliyor

CHP, Ankara'da da adayını açıklamak için İYİ Parti ile yürütülen görüşmelerin sonucunu bekliyor.

CHP'den aday olmak isteyen Cengiz Topel Yıldırım'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyareti kulisleri hareketlendirse de, iki partinin ortak adayı olmak isteyen Mansur Yavaş'ın adaylığı hala ön planda.

İYİ Parti'nin adaylık teklifini reddettiği iddiasını yalanlayan Mansur Yavaş, iki partinin anlaşması halinde aday olmak istediğini sosyal medya hesabından da duyurdu.

Başlangıçta Mansur Yavaş'ın kendi partisinden aday olmasını istediklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in son olarak yaptığı "Ankara'yı illa biz alalım tavrımız yok" açıklaması yumuşama olarak değerlendiriliyor.

Akşener'in ikna olması halinde Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olmasına kesin bakılıyor ve bu konudaki sürecin de Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde netleşmesi bekleniyor.

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İzmir'de kadın aday mı?

CHP'de parti içinde adaylık mücadelesinin en yoğun yaşandığı yerlerden birisi ise İzmir.

Bunda elbette İzmir'in "kazanılması garanti yer" olarak görülmesi yatıyor.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerine büyük bölümü partinin il milletvekilleri olmak üzere çok sayıda talip var.

Kılıçdaroğlu'nun, partinin elinde olan ve kazanılması "garanti" yerlerde milletvekillerini aday göstermeye sıcak bakmadığı biliniyor.

Belediyelerde de kadın aday sayısını artırmak isteyen CHP'de İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin adı da adaylık kulislerde konuşuluyor. Ancak Kılıçdaroğlu'na muhalif olmasının adaylık şansını düşürdüğüne dikkat çekiliyor.

CHP'de gündeme gelen ikinci kadın aday ise Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Seda Kaya Ösen.

Parti için yapılan kamuoyu yoklamalarına Ösen'in isminin de dahil edildiği kulislere yansıyan bilgilerden.

İzmir'de kadın aday olmaması halinde Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında tercih yapılacağı uzun süredir konuşuluyor.

İlçe belediyeleri için de parti içi rekabetin yoğunluğunu dikkate alındığında, İzmir de CHP yönetiminin aday açıklamak için aceleci olmayacağı illerin başında geliyor.