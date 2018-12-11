Rize Emniyet Müdürlüğü'nde neler yaşandı?

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Rize'de Emniyet Müdürlüğü'nde, bir polis memuru tarafından düzenlendiği belirtilen silahlı saldırıda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hayatını kaybetti. Saldırının faili polis memuru İ.S gözaltına alınırken, binada neler yaşandığıyla ilgili ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Son bilgilere göre Rize'nin Derepazarı ilçesinde görev yapan trafik polisi İ.S, Emniyet Müdürü Verdi ile görüşmek için binaya girdi.

İ.S, cep telefonu ve silahını bina girişindeki güvenlik noktasına bıraktı. Daha sonra Verdi'nin makamına çıkan İ.S, Emniyet Müdürü ile bir süre görüştü ve daha sonra ayrıldı.

Zanlı, daha sonra cep telefonunu ve silahını güvenlik noktasından almasının ardından koşarak Verdi'nin makam odasına yöneldi.

Bunun ardından zanlı Emniyet Müdürü Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yigit Can Köksal'a ateş etti.

Verdi, Polat ve Köksal hastaneye kaldırıldı.

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'Üniversite kazandığı için il merkezine tayin istedi'

Önce ağır yaralı olduğu belirtilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Yaralı polislerin tedavisi ise sürüyor.

Rize Valisi Kemal Çeber olayla ilgili açıklamasında "İlk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Bu yönde talepleri olmuş. Bu sanırım uygun görülmemiş. Muhtemelen istediği sonucu alamadı. O şahısla ilgili, o hainle ilgili bir şeyler sorduk bu sıkıntısının dışında sessiz sakin kendi halinde birisi. O bunun cezasını çekecek. Yaralıların sağlık durumu nispeten iyi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise inceleme başlatıldığını, bakan yardımcısı ve bir emniyet müdürünün Rize'ye gitmek için yola çıktıklarını belirtti. Soylu'nun kendisinin de Rize'ye hareket ettiği vurgulandı.

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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Verdi, 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.

Verdi, İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra, iki yıl önce 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

Geçen yılın Ağustos ayında Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Verdi evli ve bir kız çocuğu babasıydı.