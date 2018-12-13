BBC Türkçe hareketli grafik tasarımcılar (Motion Graphic Designer) arıyor

BBC Türkçe, Londra'daki haber merkezinde istihdam edilmek üzere hareketli grafik tasarımcılar (Motion Graphic Designer) arıyor.

Adayların başta After Effects olmak üzere Cinema 4D, Final Cut'ın da aralarında bulunduğu video yazılımlarında yetkin olmaları gerekiyor.

Türkiye ve dünya gündemi, haber-belgesel prodüksiyonu gibi alanlarda deneyim ön koşullardan değil. Ancak bu alanlarda farkındalık önemli bir avantaj olacak.

Başvurular 10 Ocak 2019'da sona erecek.

Ayrıntılar ve başvuru formu için tıklayın.

Adaylara başvuru formunu dikkatle inceleyip doldurmalarını, formdaki ilgili bölüme özgeçmişlerini (CV'lerini) ve geçmiş çalışmalarına ilişkin portfolyolarını da eklemelerini önemle tavsiye ediyoruz.

BBC'nin işe alma prosedürleri gereği tüm başvuruların bu yolla yapılması gerekiyor. Farklı yollarla özgeçmiş göndermek ya da iş başvurusu yapmak ise mümkün değil.