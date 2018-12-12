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CHP ile İYİ Parti arasında son bir kaç gündür adeta borsa gibi "inişli-çıkışlı" seyreden yerel seçim görüşmeleri, akşam saatlerinde uzlaşmayla sonuçlandı.

İYİ Parti, güne ittifak görüşmelerine "noktayı koyma" hesabıyla başlarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sonuç almak için yaptığı son hamleler, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında etkili oldu.

Nerelerde uzlaşıldı?

Yapılan müzakereler sonucunda Ankara, İstanbul ve İzmir'de seçime CHP adayları ile girilmesi kararı alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın verdiği bilgiye göre, halen CHP'li başkanların olduğu Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir'de de İYİ Parti aday çıkarmayacak. Ayrıca, Antalya, Bursa, Adana'da da CHP adayları ile seçime gidilecek.

İttifak görüşmelerinde kilit il olan Mersin ise "ittifak kapsamı" dışına çıkarıldı. Buna göre CHP ve İYİ Parti bu illerde kendi adaylarıyla yarışacak.

CHP, daha önce adayını açıkladığı Balıkesir'deki adayı Ahmet Akın'ı geri çekerek, bu ili İYİ Parti'ye bıraktı.

Ayrıca, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te de CHP aday çıkarmayacak ve İYİ Parti adayını destekleyecek.

CHP Yavaş'la devam edecek mi?

Ankara'nın CHP'de kalmasının ardından şimdi CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterip göstermeyeceği sorusuna yanıt aranıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i genel merkezden uğurlamasının ardından, adı CHP'nin Ankara adayları arasında geçen Ankara Kulübü Derneği Başkan Metin Özarslan'la görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Gelen ilk bilgiler, görüşmenin, Özarslan'ın daha önce aldığı randevu çerçevesinde yapıldığı yönünde.

Telif hakkı AFP Image caption Mansur Yavaş 2014'te CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.

CHP içinde Yavaş'ın adaylığına karşı çıkanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla olsa da, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da Yavaş'ın adaylığını baştan beri istediği biliniyor.

Akşener'in, adaylık önerilerini reddettiği için özel bir tepki veya çekince koymaması halinde Yavaş hâlâ CHP'nin Ankara adaylığına en yakın isim olarak görülüyor.

Yavaş'ın hesabı ne?

Tıpkı Akşener ve yakın kurmay ekibi gibi, kendisi de ülkücü kökenli olan Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak istememesinin nedeni, sadece bu partinin Ankara oylarının CHP'nin çok altında olması değil.

2014'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kılpayı sayılabilecek bir oranla (yaklaşık 32 bin oy) AKP'li Melih Gökçek'e kaptıran Yavaş, o seçimlerde MHP'den de hatırı sayılır bir oy almıştı.

Yavaş, bu seçimlerde de sadece İYİ Parti ve CHP tabanından değil, MHP tabanından da oy almayı hesaplıyor. MHP her ne kadar AKP ile "tavan ittifakı" yapılmış olsa da bir kısım seçmenin Yavaş'a oy verebileceği öngörülüyor. Ancak gerek Yavaş, gerekse CHP'nin yaptırdığı analiz ve ölçümlerde, MHP seçmeninin yüzde 5'i CHP adayına oy verebileceğini belirtirken, İYİ Parti'ye oy verecek MHP'lilerin oranı yüzde 2,5 dolayında görünüyor.

Ayrıca Ankara'da ikinci parti konumundaki CHP'nin Ankara'da aday çıkarmamaması durumunda, CHP seçmeninde, İYİ Parti adayı için sandığa gitmeyeceklerin oranının çok yüksek olacağı tahmini yapılıyor.

Süreç nasıl başladı?

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmeleri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 20 Kasım'da ziyaret ederek, yerel seçim seçim iş birliği önermesi ile başladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile 24 Haziran seçim ittifakında görüşmeleri yürüten Aydın Milletvekili ve eski parti sözcüsü Bülent Tezcan, ittifak görüşmelerini yürütmekle görevlendirildi. Bu süreçte İYİ Parti ya Ankara'nın kendilerine bırakılmasını, bu olamıyorsa Mersin, Adana, Antalya, Manisa, Balıkesir'in de aralarında bulunduğu illerden en az 2-3'ünün kendilerine bırakılmasını istedi.

CHP'li Tezcan, Ankara, Manisa Mersin, Antalya ve Adana'da seçimlere İYİ Parti adayıyla girilmesi halinde, bu illerde seçimlerin kazanılamayacağını içeren raporu Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'ye sundu.

Kriz neden tırmandı?

Bu rapor İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı ve Tezcan devre dışı bırakılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ittifak görüşmelerini yürütmekle görevlendirildi.

Ancak pürüzler aşılamayınca, iki lider, 8 Aralık gecesi buluştular. Bu görüşmede , Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi koşuluyla Ankara'yı CHP'ye bırakmaya ikna olunduğu bilgisi İYİ Parti kulislerinden yayıldı. Ancak CHP kanadında aynı iyimser hava yoktu.

İki parti arasında geçen pazartesi (10 Aralık) iyice su yüzüne çıkan krizi aşmak için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir hamle daha yaptı ve bütçe görüşmelerinin ardından aynı gece iki partinin aday göstermek istediği Mansur Yavaş ile görüştü.

İYİ Parti'nin Ankara'da ısrarlı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş'a bu partinin adayı olup olmayacağını sordu. Yavaş, CHP adayı olması halinde en az 5 puan daha fazla oy alacağını belirttiği kamuoyu araştırması ve analizleri göstererek, İYİ Parti adayı olması halinde seçimi kaybedeceklerini belirterek bu partinin adayı olması yönündeki teklifi reddetti.

Baş döndüren trafik

Yavaş'ın ret kararının ardından görüşmeler bir kez daha kilitlenince, iki partide de, sürecin uzamasının partilere zarar verdiği ve bir an önce nihai kararın açıklanması görüşü ağırlık kazandı.

Hatta Akşener'in, kurmaylarına, "Salı akşamına (11 Aralık) kadar kriz aşılamazsa, Çarşamba (12 Aralık) sabahı görüşmelerin sonlandırılması ve bu durumun CHP'ye de bildirilmesi" talimatı verdiği kulislere yayıldı.

Bu çerçevede İYİ Parti Genel Merkezi'nden sabah erken saatlerde, partinin Başkanlık Divanı'nın "Türkiye'nin bir süredir yakından izlediği gelişmeleri konu alan gündemle toplanacağı ve arkasından da saat 12.00'de Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın açıklama yapacağı" duyuruldu.

Kulislere "ittifak görüşmelerinin sona erdirildiği" bilgisi yayılırken, iki parti arasında hızlı bir görüşme trafiği yürütüldü. İYİ Parti, yaklaşık 20 dakika sonra geçtiği ikinci bilgi notunda Paçacı'nın basın toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Paçacı ve Koray Aydın CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüşürken, daha sonra CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Tuncay Özkan da daha sonra görüşmeye dahil oldu. Akşam saatlerinde de Torun ve Salıcı İYİ Parti'ye giderek, müzakereler sonunda hazırladıkları teklifi parti yöneticilerine sundu ve kısa süre sonra da iki partinin uzlaştığı haberleri geldi.

Liderler ne dedi?

İki parti heyetleri arasında gün boyu yürütülen trafiğin ardından uzlaşmaya varılması üzerine CHP Genel Başkanı Kılıdaroğlu ve İYİ Parti Meral Akşener akşam saat 20.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki lider, kısa bir açıklamayla yetindiler. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin hem partileri, hem de Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Baharda Türkiye de bir baharı yakalayacak. Kendimizi Türkiye'ye adadık. Bireysel bir çıkarımız yok. Arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum" sözleriyle anlaşmayı duyurdu.

Akşener de kısa açıklamasında, "Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum güzel şeyler olacak" dedi.