Ankara’da tren kazası: Yüksek Hızlı Tren banliyö treni ile çarpıştı

Ankara Valiliği, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile banliyö treninin Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda çarpıştığını açıkladı.

Olayda çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtiliyor.

Haber ajanslarının geçtiği görüntülerde en az iki vagonun devrildiği görülüyor.

Çarpma sonucu üst geçidin bir kısmı vagonların üzerine düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in olay yerine gittiği belirtiliyor.

Ayrıntılar birazdan...