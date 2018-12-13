Ankara’da tren kazası: 4 ölü, 43 yaralı

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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda çarpıştı.

Olay yerine giden Ankara Valisi Vasip Şahin, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Şahin'in açıklamasına göre olay sabah 06.30 sıralarında meydana geldi.

Yüksek Hızlı Tren, Ankara'dan Konya'ya doğru gitmekteydi.

Vali Şahin, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Haber ajanslarının geçtiği görüntülerde en az iki vagonun devrildiği görülüyor.

DHA, hızının 80-90 kilometre civarında olduğu belirtilen Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun raydan çıktığını belirtiyor.

Çarpma sonucu köprünün bir kısmı vagonların üzerine yıkıldı.

Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bulunuyor. Yaralılar da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

CNN TÜRK'e telefonla bağlanan muhabirler, polisin alanda yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve gazetecilerin alana yaklaştırılmadığını belirtiyor.

Telif hakkı Getty Images

Telif hakkı Getty Images

Telif hakkı Getty Images

Telif hakkı Getty Images