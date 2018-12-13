Kılavuz tren nedir?

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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz trenin çarpışması, kılavuz trenin hangi amaçla kullanıldığı sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) tanımına göre kılavuz trenin tanımı şu şekilde:

"İlave bir emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren."

Habertürk televizyonuna katılan afet uzmanı Kubilay Kaptan, kılavuz trenle ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

"Kılavuz trenin görevi hatta bir sorun olup olmadığını kontrol etmektir. Ana hattaki tren sefere çıkmadan raylarda bir sorun var mı ya da sinyalizasyon sistemi doğru çalışıyor mu diye bakıp işi bittikten sonra hattan çekilir."

Kaptan, kılavuz treninin ana seferler başladıktan sonra hatta bulunmaması gerektiğini belirterek, sinyalizasyon sıkıntısı yaşanmış olabileceğini kaydetti: "Ya sinyalizasyon sıkıntısı var ya da zaten sinyalizasyon çalışmaları devam ederken, yani sinyalizasyon çalışmıyorken telsizle iletişim gerektiği kadar kurulamamıştır. Her iki tren de birbirinden habersiz bir şekilde yola çıkmıştır."