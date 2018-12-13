Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Telif hakkı Getty Images Image caption Siyah beyazlı ekip, evinde konuk ettiği Malmö karşısında mağlup olarak I Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında İstanbul'da İsveçli Malmö'ye 1-0 yenilerek grup aşamalarında lige veda etti.

Oysa Kara Kartallara tur için bir puan bile yetiyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, Malmö'ye galibiyeti getiren 51'inci dakikada Marcus Antonsson'un attığı gol oldu.

İkisi maçın başında biri de sonunda 3 topu direkten dönen Beşiktaş böylece UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalamamış oldu.

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Maça 9 eksikle çıktı

Ricardo Quaresma 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah beyazlı takım, Pepe ve Roco dahil sakat ve kadro dışı oyuncular nedeniyle maça 9 kişi eksik çıktı.

Son maçında Sarpsborg'u 4-0 yenen Belçika temsilcisi Racing Genk ise grubu 11 puanla ilk sırada tamamladı. Malmö de 9 puanla tur atladı.

Beşiktaş 7, Sarpsborg ise 5 puanla elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Galatasaray da son 32 turuna kalmıştı.

Kupada kuralar Pazartesi günü çekilecek.

Son 32 turu karşılaşmaları ise 14-21 Şubat tarihlerinde oynanacak.