TSK'den Irak'ta Şengal ve Karaçok Dağı'na hava harekatı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fırat Nehri'nin doğusunda Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik bir operasyonun birkaç gün için başlayacağını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı herhangi bir askeri harekatın ABD'nin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle "endişe verici" ve "kabul edilemez" bulunduğunu açıklamıştı.

@fahrettinaltun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı’na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Aralık 2018

Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şengal ile Karaçok Dağı bölgelerinde YPG unsurlarına ait hedeflerin vurulduğu açıklandı.

Bakanlık'ın açıklamasında, harekatın "Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etme ve hudut güvenliğini sağlama" amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldı" denildi.

Paylaşılamayan kasaba: Şengal

TSK, geçen yıl Irak- Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'na operasyon düzenlemişti.

Şengal, IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile PKK arasında paylaşılamayan bir kasaba. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sınırındaki kasaba resmi olarak Kürt bölgesine bağlı değil.

Statüsü referandumla belirlenecek olan tartışmalı bölgelerden olan Şengal 2014 yılında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından işgal edildi, PKK ve Kürt yönetimi güçleri birlikte müdahale etti.

Ancak IŞİD kasabadan çıkarılsa da PKK, IKBY'nin uyarılarına rağmen bölgeyi terk etmedi.

Suriyeli Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojava bölgesinde yer alan Karaçok ise, Türkiye sınırına da yakın bir noktada bulunuyor.