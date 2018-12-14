UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş elendi, Fenerbahçe Spartak Trnava'ya yenilmesine rağmen bir üst tura yükseldi

Telif hakkı Getty Images Image caption Siyah beyazlı ekip, evinde konuk ettiği Malmö karşısında mağlup olarak I Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında İstanbul'da İsveçli Malmö'ye 1-0 yenilerek grup aşamalarında lige veda etti. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi D. Grubu 6. Maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 yenilmesine rağmen bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş için 1 puan yeterdi

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, Malmö'ye galibiyeti getiren 51'inci dakikada Marcus Antonsson'un attığı gol oldu.

İkisi maçın başında biri de sonunda 3 topu direkten dönen Beşiktaş böylece UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalamamış oldu.

Halbuki Kara Kartallara tur için bir puan bile yetiyordu.

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Ricardo Quaresma 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah beyazlı takım, Pepe ve Roco dahil sakat ve kadro dışı oyuncular nedeniyle maça 9 kişi eksik çıktı.

Son maçında Sarpsborg'u 4-0 yenen Belçika temsilcisi Racing Genk ise grubu 11 puanla ilk sırada tamamladı. Malmö de 9 puanla tur atladı.

Beşiktaş 7, Sarpsborg ise 5 puanla elendi.

Fnerbahçe üst turu önceden garantiledi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Slovak futbol kulübü Spartak Trnava'ya konuk oldu.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Sarı-Lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen grubu ikinci sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtaki ilk pozisyonda Fenerbahçe'den geldi. 17. dakikada İslam Slimani'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mahsun Çapkan'ın kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, top kaleci Martin Chudy'de kaldı.

40. dakikada Spartak Trnava'nın Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı içinde Kubilay'ın gelişine şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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41. dakikada Spartak Trnava öne geçti. Ev sahibi ekibin soldan Erik Grendel'le kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Kubilay Yılmaz'ın gelişine şutunda, yerden de seken top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

Spartak Trnava devreyi 1-0 üstün tamamladı.

48. dakikada Spartak Trnava etkili geldi. Yarı sahadan Fenerbahçe defansının arkasına gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Erik Jirka'nın vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu ayaklarıyla çıkardı.

Fenerbahçe, 62. dakikada Barış Alıcı ile golüne çok yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın yerden ortasına altı pasta Barış Alıcı'nın vuruşunda, top üstten farklı şekilde auta gitti.

İkinci yarıda Islam Slimai ile rakip kalede etkili olan Sarı-Lacivertliler, arzuladığı golü bulamayınca karşılaşma 1-0 Spartak Trnava üstünlüğü ile sona erdi.

Kupada kuralar Pazartesi günü çekilecek.

Son 32 turu karşılaşmaları ise 14-21 Şubat tarihlerinde oynanacak.