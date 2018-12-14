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Basın kartlarına ilişkin usul ve esasların değiştirildiği yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kartın verileceği kişilerde aranan şartların da belirtildiği yönetmelikle, kartın iptali de kolaylaştırıldı.

Bugün yayımlanan yönetmelikte, basın kartının iptal edilmesiyle ilgili bölüme, "Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi" maddesi eklendi.

İnternet siteleri ise Basın Kartı Yönetmeliği'nin kapsamı dışında tutuldu.

Yönetmelikte meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi 6 aya indirildi.

Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi 9 ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için 18 ay olarak belirlendi.

Basın yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi.

BYEGM, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmıştı

Daha önce Başbakanlığa bağlı olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYGM), yönetim sisteminde değişikliğe gidilmesi sonucu Başbakanlık kurumunun ortadan kalkmasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmıştı.