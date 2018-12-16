Telif hakkı DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendiği açıklamasında "Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin" dedi.

İstanbul Esenler'deki Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal. Bu teröristlerle el ele kola kola dolaşma. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç, dürüst ol. Bu millette seni bir şey zannetsin." ifadeleriyle yüklendi.

"Türkiye'nin şansızlığı ana muhalefetin böyle bir zihniyetin altında bulunması olduğunu" savunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Burası Paris değil, Hollanda da değil." diye seslendi.

'Meydanları dar ederiz'

Erdoğan "Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz bunu böyle bilesin." dedi.

Cumhurbaşkanı "Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Gücün yetiyorsa işte sandık ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yok Bay Kemal." diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'daki İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Bir işçi hakkını aradığı için hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın o işçiler işçi değil" demişti

Konuşmasında "Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir" diyen Kılıçdaroğlu, "En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor... Hak aradı diye eğer işçiler hapse atılıyorsa ve iki büyük sendika sessiz kalıyorsa ciddi bir sorunumuz var demektir." ifadelerini kullanmıştı.