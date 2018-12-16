Brüksel'de aşırı sağcılar polisle çatıştı
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Brüksel'de göç karşıtı aşırı sağcılar polisle çatıştı

  • 16 Aralık 2018

Aşırı sağcıların Belçika'nın Başkenti Brüksel'de, Fas'ın Marakeş kentinde geçen hafta imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Paktı'nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği gösteri, olaylı sona erdi.