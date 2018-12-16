Brüksel'de aşırı sağcılar polisle çatıştı

Aşırı sağcıların Belçika'nın Başkenti Brüksel'de, Fas'ın Marakeş kentinde geçen hafta imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Paktı'nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği gösteri, olaylı sona erdi.
Brüksel'de göç karşıtı aşırı sağcılar polisle çatıştı
- 16 Aralık 2018
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