Telif hakkı Getty Images Image caption Kılıçdaroğlu'nun 10 Aralık'ta TBMM'de yaptığı bütçe konuşmasından

Fransa'da başlayıp bazı Avrupa ülkelerine de yayılan Sarı Yelekliler eylemi, Ankara siyasetinde "sokağa çıkma" polemiğine yol açarken gerilimi yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü İstanbul'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "15 Temmuz'da kaçtın ama bu defa kaçmaya fırsat bulamazsın, meydanları dar ederiz" açıklamasını, "tehdit" olarak nitelendiren CHP sözcüleri, aynı sertlikte yanıt verdi.

FOX televizyon kanalında sunuculuk yapan gazeteci Fatih Portakal'ın Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemini anımsatarak, "Haydi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim" sözleri polemiğin dozunu artırdı.

Erdoğan bunun üzerine, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor, Haddini bil, haddini bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözlerini kaydetti.

Fatih Portakal, birkaç gün önce sözlerine gelen tepkilerle ilgili olarak, "Canıma bir şey gelmesinden korkuyorum" açıklaması yapmıştı.

Muhalefet partileri, Erdoğan'ın bu çıkışlarını, 'seçime endeksli gerilim, kutuplaştırma' politikalarının yansıması olarak değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışları, CHP'nin gündüz saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları karşısında şimdiye kadar sessizliğini koruyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ilk değerlendirmeyi burada yaptı.

Telif hakkı Reuters

"Amaç gündem değiştirmek, unutturmak"

Basına kapalı yapılan toplantıdan yansıyan ilk bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın gerek ekonomik göstergelerdeki olumsuz gidiş gerek Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasında iktidarın ve bakanlığın kusurlarının tartışılmasını engellemek için bilinçli olarak gündem değiştirdiğini düşünüyor.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında "Ekonomik krizi unutturmak için bu tartışmayı başlattı. Millet ekonomik kriz nedeniyle kendini yakıyor, büyük sıkıntı yaşanıyor, Erdoğan bunu biliyor. Bu sıkıntıları tartıştırmamak, unutturmak, gündemi değiştirmek için de bilinçli olarak bu tartışmayı başlattı. Ama biz kendisini muhatap alarak, ekonomik krizi unutturmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesi yaptı.

CHP içinde bazı milletvekilleri Erdoğan'ın bu tehditvari açıklamaları karsışında bir "demokrasi ve özgürlük" yürüyüşü başlatılması gerektiği görüşünü savunuyor.

Ancak gerek Kılıçdaroğlu gerek parti yönetiminin seçim öncesinde gerilimi daha da tırmandıracak bu tarz bir eylem düşünmediği ifade ediliyor.

Telif hakkı EPA

Sokak polemiği Meclis'i de gerdi

AKP ile CHP arasındaki "sokağa çıkma" polemiği, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerine de yansıdı.

Dışişleri, Milli Savunma ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerini anımsatıp "81 milyonu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı'nın tam tersine provokatif, bölen, ötekileştiren bir konuşma yaptığını" öne sürdü.

Erdoğan'ın Gezi olaylarına dönük yaklaşımını da kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Özel şu görüşleri dile getirdi:

"Bahsettiği Gezi olaylarıysa, bahsettiği haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı yapılmış Adalet Yürüyüşü'yse, bahsettiği hak arama ve demokratik protesto hakkını kullanmaysa biz oradaydık, oradayız, gururunu taşıyoruz, bundan sonra da oralarda olacağız.

"Size "diktatör" dendiğinde korkuyorsunuz veya karşı çıkıyorsunuz, dava açıyorsunuz. Unutmayın ki bütün diktatörler en çok meydanlardan korkarlar."

Telif hakkı DHA Image caption Özgür Özel

"Rekabet sandıkta olur"

Özgür Özel'e yanıt vermek için söz alan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "sandığı" işaret etti:

"Biz diyoruz ki, demokrasilerde rekabet, yarış sandıkta olur. O yüzden 31 Mart akşamı tekrar buraya geleceğiz; halk ne derse baş tacı. Ama kendine güvenmeyen, kendisi ile milleti arasında diyalog kuramayan partilerin "sokak" demesinde hangi saikler olduğunu iyi biliyoruz. Sokaktan korktuğumuz yok. Aynı şeyi tekrar ediyorum: 15 Temmuz'da bu milletin sokaklarına nasıl sahip çıktıysak aynen çıkarız, kimseden korkumuz yok; fakat bir siyasi liderin tekrar tekrar 'sokak' demesini milletimizin demokratik kültürüne, terbiyesine bırakıyorum."

Portakal'a destek

Öte yandan Erdoğan'ın hedef aldığı haberci Fatih Portakal'a meslek örgütleri ve gazetecilerin yanısıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatırlatmak bile üzücü ama Cumhurbaşkanı, kendisini eleştirenlerin de cumhurbaşkanı, vatandaşını hedef gösteremez" görüşüne yer verdi.

Telif hakkı DHA

Polemik nasıl başladı?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Aralık'ta katıldığı "İnsan haklarında eşitlik ve adalet" çalıştayında İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin ölümleri ve kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanmalarını eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "'Tahtakurusu var. Yatamıyorum' diyor işçi. Bunu istedi diye işçiler topluca hapse atıldı. Bütün meydanların dolması lazımdı. Biliyorum şimdi 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik etti' diyecekler. Eğer hak arama talebinde bulunan bir işçi, yakalanıp niye hakkını arıyorsun diye hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın o işçiler işçi değil. Hak verilmez alınır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun da tıpkı Fatih Portakal gibi yurttaşlara "sokağa çıkma" çağrısı yaptığını savunarak şu sözleri kaydetti:

"Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz, bunu böyle bilesin.

"Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın."

Kılıçdaroğlu'nu 'teröristlerle el ele kol kola dolaşmakla' suçlayan Erdoğan, Sarı Yelekliler'i kastederek, "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkaramayacaksınız. Burası Paris değil, Hollanda da değil" sözleriyle yüklenmişti.