Telif hakkı Getty Images Image caption Mansur Yavaş 2014'teki yerel seçimlerde de CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, oyların yüzde 43,8'ini almıştı. Seçimi oyların yüzde 44,9'unu alan Melih Gökçek kazanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına CHP tarafından ikinci kez aday gösterilen Mansur Yavaş 1955 yılında Ankara'da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda yaptı.

1979 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinden sonra 13 yıl memleketi Beypazarı'nda serbest avukatlık yaptı.

Yavaş, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde yine MHP'den adaylığını koyduğu Beypazarı belediye Bbşkanlığını %51 oy oranıyla kazandı.

Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi" ödülüne layık görüldü.

Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması amacıyla verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Mansur Yavaş, 2014'te yürüttüğü seçim kampanyasında 'Yavaş Gardaşım Yavaş' sloganını kullanmıştı.

'Gönlünde Ankara var'

24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde oyunu artırıp bu kez %55 oy oranı ile yeniden Beypazarı belediye başkanı seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak %27 oy alarak rakipleri İ. Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın gerisinde kaldı.

Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle 2013 yılı sonunda CHP'ye katılan Mansur Yavaş 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

Ankara'da nefes nefese bir yarış oldu ve sandıklar açıldıkça kimi zaman rakibi Melih Gökçek'in önüne geçen Mansur Yavaş, gece yarısından sonra "belediye başkanı seçildiğini" açıkladı.

Ancak sabaha kadar yapılan sayımlar sonrasında Ankara ölçeğine göre "kılpayı" denilecek bir oranla, Melih Gökçek'e 38 bin oy farkla kaybetti. Yavaş, 2016'da CHP'den istifa etti.

2019 yerel seçimleri için CHP ile İYİ partinin işbirliği yapma kararı alması üzerine Yavaş'ın adaylığı yeniden gündeme geldi.

Ülkücü kökenli olması nedeniyle İYİ Parti'nin kendisine daha yakın bulduğu Yavaş, bu partinin adaylık önerisini, seçilme olasılığı düşük olduğu için reddetmişti.