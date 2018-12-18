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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Ekrem İmamoğlu, 1970 Trabzon doğumlu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan İmamoğlu, muhafazakar/sağ kökenli bir aileden geliyor.

Babası, Turgut Özal'ın kurucusu olduğu Anavatan Partisi'nin (ANAP) Trabzon il kurucularından olan İmamoğlu'nun siyasetle tanışması da ANAP'ta oldu.

Muhafazakar bir aileden gelmesine karşın, kendi anlatımıyla "üniversite yıllarında sosyal demokrat değerleri" benimseyen İmamoğlu, 2008'de aktif siyaset yapma kararı aldığında da, adres olarak CHP'yi seçti.

Aday gösterilmedi, ilçe başkanı seçildi

2009 seçimlerinde de bu partiden Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı oldu.

Aday gösterilmese de, birkaç ay sonra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimlerinde partisinin adayı olarak girdiği seçimlerde, Beylikdüzü Belediyesi'ni, yüzde 50,83 oyla AKP'den alarak başkan seçildi ve hala da bu görevi yürütüyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.