Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Profesör Gülnur Aybet'in BBC'nin HARDTalk programında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Aybet'in "yalan beyanda" bulunduğunu söyledi. KHK ile ihraç edilen, Barış Akademisyenleri'nden Doç. Dr. İsmet Akça da Aybet'in "uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını" belirtti.

Gülnur Aybet programda, Demirtaş'ın 6-7 Ekim olayları sırasında halkı sokağa çıkmaya teşvik ettiğini söylemişti.

Aybet ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş kararının hem temyiz edilebileceğini hem de hakkında 30'dan fazla dava bulunmasından dolayı Demirtaş'ın tahliyesinin uygulanamayacağını belirtmişti.

'Yalan beyanda bulundu'

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarında sorumluluğuna dair hiçbir kayıt, mahkeme kararı ve tespit yoktur. Bunu özellikle şahsını kirletmek için kullanıyorlar" dedi.

Ramazan Demir, 2014 yılında 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili açılan davada Demirtaş'ın yargılanmadığını, yargılandığı davada da olaylarla ilgili herhangi bir suçlama yer almadığını söyledi.

Demir, davaların birleştirilme taleplerinin de reddedildiğini açıkladı.

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Avukat Ramazan Demir, Aybet'in, AİHM'nin Demirtaş'ın tahliyesi hakkında verdiği kararla ilgili sözlerinin de doğru olmadığını belirtti.

Ramazan Demir, "46'ncı madde bağlamında verdiği ihlal kararı kesindir ve derhal uygulanmalıdır. Diğer ihlallerle ilgili temyiz yolu açıktır ancak tahliye konusundaki karar kesindir" diye konuştu.

Demir, ayrıca, Demirtaş hakkındaki 33 davadan birinden tutuklu olduğunu ve AİHM kararının da bu davayla ilgili olduğunu vurguladı.

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'Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sözlerine akademi çevrelerinden de itirazlar geldi.

Aybet mülakatta, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, kendi bölümü olan Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de muhalif öğretim üyelerinin olduğunu ve görüşleri nedeniyle hiç kimsenin işinden olmadığını söylemişti.

KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün eski öğretim üyesi Doç. Dr. İsmet Akça, Aybet'in "yanlış veya yalan beyanlarda" bulunduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Akça, "Örneğin YTÜ'deki kendi bölümünün yarısı OHAL KHK'sıyla ihraç edildi, bunun tek sebebi barış talep eden bir metnin imzalanmasıydı. O metinde herhangi bir şekilde terörü övecek bir ifade bulunmamaktaydı. Bunu aklı ve vicdanıyla metne bakan herkes görebilir" dedi.

Gülnur Aybet, Barış Akademisyenlerini, "terör örgütünü desteklemekle" suçlamıştı.

İsmet Akça, Aybet'in "uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.

Akça, "Hepimizi de dün geceden itibaren hayretler içinde bırakan; öfke, kızgınlık içinde bırakan, bir insanın göz göre göre nasıl bu kadar rahat gerçeğe aykırı beyanlarda bulunabileceğini anlamakta zorlandığımız bir beyan söz konusu" dedi ve ekledi:

"Suç duyurusunda bulunmanın kimseye faydası yok. Türkiye'de zaten hukuk işlemiyor. Prosedür ortada. OHAL bitmiş ama biz OHAL KHK'sıyla haksız yere atılmışız. Bu süreçler açık ortada. Bunun geçerli bir yargı yolu yok, kimi nereye kime şikayet edeceğiz?"