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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde, seçim yasakları kapsamına alınması için yaptığı başvuruyu reddetti. AKP'nin YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Seçim hukukunu yorumla yasaklar genişletilemez" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın karara tepkisi "Sistemin ucubeliği" oldu.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "AKP Genel Başkanı" sıfatı nedeniyle propaganda yasağının uygulanacağı 21-31 Mart tarihleri arasında kamu araç gereçlerini kullanmaması yönünde YSK'ya başvuruda bulundu.

YSK ise Pazartesi günü görüştüğü başvuruyu, seçim genelgesini düzenleyerek reddetti.

Kurul hazırladığı genelgede, söz konusu yasağın bakan ve milletvekilleri yönünden uygulanmasına karar verdi.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde de "devletin başı" olduğu gerekçesiyle yasak kapsamı dışında tutulmuştu.

AKP YSK Temsilcisi Özel: Seçim hukukunu yorumla yasaklar genişletilemez

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı" sıfatıyla devletin başı olduğunu, bu nedenle seçim yasaklarından muaf tutulduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Özel, "Seçimle ilgili yasaklar, esaslar seçimle ilgili mevzuatta açıkça yazılı. Açıkça yazılı olmayan bir şeye yorumla bir yasak getirilmesi zaten mümkün de değildir. Seçim propagandası, kamu araç ve gereçlerinn kullanılması konusuda kimlerin kapsam içinde olduğu 298 sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri ile İlgili Kanun'da açıkça tanzim edilmiştir. Burada da açıkça 'Cumhurbaşkanı' yazmadığı için, dolaylı yorumlarla kapsam içine almak mümkün değil" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim hukukunu yorumla yasaklar genişletilemez. Bundan dolayı YSK, İYİ Parti'nin de talebi üzerini değerlendirerek, hazırladığı genelgeyle bu duruma açıklık getirdi ve cumhurbaşkanı ile ilgili özel bir düzenleme yapmayarak, cumhurbaşkanını propaganda yasağı kapsamı dışında tutmuş oldu.

"Cumhurbaşkanı, devletin başı. Sistem değişti ama yasa koyucu (TBMM) bu konumuna ilişkin bir değişiklik yapmadı. Öyle olsaydı uyum paketi içinde gerekli değişiklik yapılırdı. YSK da 'Mevzuat cumhurbaşkanı yönünden açık seçik bir yasak getirmediği için biz de cumhurbaşkanı ile ilgili düzenleme yapamayız' demiş oldu."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Sistemin ucubeliği

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a göre ise YSK'nin kararı, yeni sistemin "ucubeliğini" ortaya koyuyor.

"Cumhurbaşkanlığının makamı, yeni hükümet sistemi ile birlikte devekuşuna döndü. İşine geldiğinde deve, işine gelince kuş" diyen Türkkan şu tepkiyi gösterdi:

"Kendisine eleştiride bulunduğunuzda "Cumhurbaşkanıyım" diyor. Fakat cumhurbaşkanlığı makamına uygun olmayan tavırları, partili gibi açıklamaları olduğunda da "AK Parti Genel Başkanıyım," diyor. Bu da yeni sistemin ne kadar ucube olduğunu gösteriyor. Seçim yasakları konusunda "Cumhurbaşkanıyım, devletin başıyım" demek deve kuşu gibi başını kuma gömmektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası, "propaganda yasakları" kapsamında, seçim öncesindeki 10 gün boyunca, "başbakan, bakanlar, milletvekilleri"nin makam aracı, uçak dahil, kamunun her türlü araç gerecinin kullanımını yasaklıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine geçildikten sonra başbakanlık kalktı ancak sözkonusu yasada yeni sisteme göre uyum yasası çıkarılmadı.

YSK da yasadaki bu boşluğu dikkate alarak Erdoğan'ı yasaklardan muaf tutmuş oldu.