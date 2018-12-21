Hasankeyf'te Eyyubi Camii'nin 2500 tonluk son bölümü de taşındı

Batman'da Ilısu Barajı nedeniyle tarihi Hasankeyf ilçesinden çıkarılması kararlaştırılan 7 tarihi eserin sonuncusu da Cuma günü taşındı.
610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii'nin son bölümü 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf'te yer alan Arkeopark'a özel platform aracıyla götürüldü.
Eyyubi Camii'nin son bölümü olan 2 bin 500 ton ağırlığındaki oda, sabah saatlerinde 400 tekerlekli özel platformdan oluşan araca yüklendi.
Hollandalı firma yetkililerinin de bulunduğu taşıma işlemi sırasında Batman-Hasankeyf karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Taşıma işlemleri sırasında Dicle Nehri üzerinde yeni yapılan köprü kullanıldı.
İlçe sakinleri, evlerinin damlarından ya da yol kenarlarından taşınma işlemini izledi.
12 bin yıllık Hasankeyf, yakında sular altında kalacak.