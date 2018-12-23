Sosyal medyada Akpınar ve Gezen'e soruşturma tartışılıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası savcılığın 77 yaşındaki Metin Akpınar ve 75 yaşındaki Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldığını duyurması sosyal medyada geniş şekilde yankı buldu.

Savcılık soruşturmanın 22 Aralık'ta açıldığını vurgulasa da açıklamanın zamanlaması, muhalefet cephesinde tepki topladı.

Halk Arenası isimli programın sunucusu olan Uğur Dündar da Twitter hesabından paylaştığı mesajla, haklarında soruşturma açılan iki konuğunu savundu.

Dündar, 'Seçimde kazanan başım üstüne' diyen demokrasi sevdalısı, Müjdat Gezen ise, darbeciler tarafından zincirlenerek zindana atıldığında bile düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmiş demokrasi savaşcısı büyük sanatçılardır." mesajını paylaştı.

@ugurdundarsozcu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Metin Akpınar son Halk Arenası'nda 'Seçimde kazanan başım üstüne' diyen demokrasi sevdalısı, Müjdat Gezen ise, darbeciler tarafından zincirlenerek zindana atıldığında bile düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmiş demokrasi savaşcısı büyük sanatçılardır. pic.twitter.com/BhHOnx2EqP — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 23 Aralık 2018

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Anayasa'da yer alan "Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez" ifadesinin bulunduğu 138. maddesini hatırlattı:

@CandanYceer tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Anayasa md 138: Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez



Erdoğan 'hadi gidin yargıda hesabını verin' dedi, Savcı bir saat sonra Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soruşturma başlattı.

Adalet mi dediniz !! pic.twitter.com/06EX8weaSF — Candan Yüceer 🇹🇷 (@CandanYceer) 23 Aralık 2018

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çiray da Akpınar'ı savunan mesajı Twitter hesabından paylaştı:

@AytunCiray tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Gençliğimizin en güzel oyunlarını Devekuşu Kabare'de izledik.

Merhum Zeki Alasya ile onun hayranıydık.

Demirel, Türkeş, Ecevit, Erbakan; hepsini hicvettiler.

Bugün Metin Akpınar hakkında "iç savaş ve darbe çağrısında bulunduğu" iddiası ile soruşturma açılmış. Yine güldürüyor😂😂 pic.twitter.com/pdW9BYppxF — Aytun Çıray (@AytunCiray) 23 Aralık 2018

AKP'den Gaziantep milletvekilliği yapan Şamil Tayyar ise mesajında "Darbe çağrısı yapamazsınız. Bu suçtur ve yaparsanız bedelini ödersiniz." görüşünü paylaştı:

@samiltayyar27 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Cumhurbaşkanımızı da hükümeti de eleştirebilir, kızabilir hatta öfke duyabilirsiniz.

Demokratik hoşgörü buna tahammülü gerektirir.

Ancak...

İftira atıp hakaret edemezsiniz, ölümle tehdit edip darbe çağrısı yapamazsınız. Bu suçtur ve yaparsanız bedelini ödersiniz.

Ödemelisiniz. https://t.co/KMhaMY4kJ2 — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 23 Aralık 2018

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da Akpınar ve Gezen için "sanatçı müsveddeleri" ifadesini kullandı