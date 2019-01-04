CHP 102 adayını daha belirledi, Mersin adayı MYK'de değişti

Telif hakkı Getty-Anadolu AjansI

CHP Parti Meclisi (PM) aralarında İYİ Parti ile ittifakta uzlaşmaya varılamayan Mersin'in de bulunduğu 4'ü büyükşehir, 4'ü il olmak üzere, 102 yerde daha belediye başkan adaylarını belirlendi. CHP böylece Ankara İstanbul'un da aralarında bulunduğu 630 yerde belediye başkan adayını açıklamış oldu. Ancak partide gözler İzmir ve büyükşehir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun açıklandığı İstanbul'un ilçelerine çevrilmiş durumda. CHP'nin, İzmir ve İstanbul'un ilçelerinin de aralarında bulunduğu yerlerdeki adaylarını ise İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini de dikkate alarak Ocak ayının ikinci yarısında açıklaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da PM toplanarak, MYK tarafından belirlenen isimleri oyladı.

Kuyucuoğlu'na vize çıkmadı

MYK'de değerlendirilen 102 isimden 101'i aynen Parti Meclisi'ne sunulurken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak önerdiği eski Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'na vize çıkmadı. Toplantıda, MYK üyelerinin büyük bölümü 24. dönem Mersin Milletvekili olan ve 2014 yerel seçimlerinde de aday adaylığı gündeme gelen Vahap Seçer'i önerdi. Parti yönetimi adaylık için zaten bir süredir bu iki isim üzerinde duruyordu. Kılıçdaroğlu'nun da onay vermesiyle MYK'den Vahap Seçer'in adaylığının PM'ye sunulması kararlaştırıldı.

Telif hakkı DHA Image caption Uzun süredir Nilüfer ilçesinin Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey, Bursa'da aday gösterildi.

CHP, ittifak gereği İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, uzun süredir Nilüfer ilçesinin Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'a bu ilin milletvekili Ali Öztunç'u aday gösterdi. Nilüfer Belediye Başkanlığına ise belediye başkan yardımcısı olan Turgay Erdem aday oldu. İki dönem aradan sonra ilk kez Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilen Öztunç'un partinin oy oranını artırarak, büyükşehiri olmasa bile bazı önemli ilçelerin kazanılması hesabıyla aday gösterildiği belirtiliyor.

Van'da Nurettin Beyaz, Bayburt'ta Kağar Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da Eyüp Kahveci'yi belediye başkanlığına aday gösterildi.

İttifak nedeniyle Akın çekildi

CHP'nin İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri öncesinde Balıkesir Belediye Başkan adaylığını ilan ettiği bu Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise bu ilin İYİ Parti'ye bırakılması üzerine adaylıktan çekildi. Akın çekilme kararını " Parti meclisimizin aldığı karar ile açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine parti meclisimizin kararıyla adaylığım geri çekildi. Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir" sözleriyle duyurdu.

Telif hakkı DHA Image caption Ahmet Akın adayliktan çekildi

CHP İzmir'de ne yapacak?

CHP'de şimdi en çok merak edilen ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı. Belediyenin CHP'de olması ve kazanılacağı "garanti" görülen İzmir için aralarında Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın da bulunduğu çok sayıda partilinin ismi adaylık için geçiyor. MYK toplantısının ardından kulislere partinin İzmir için "anket" yapma kararı aldığı ve anket kapsamında partililere Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sorulacağı iddi edildi. Ancak BBC Türkçe'nin ulaştığı MYK üyeleri bu iddiayı doğrulamadı. Parti kaynakları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir için 2-3 isim üzerinde çalıştığını, İzmir Büyükşehir, ilçeler ve İstanbul'un ilçelerinin açıklanmasının 15 günü bulabileceğini belirtiyor.

Aday adayları arasında adı geçen İzmir Milletvekili Murat Bakan da bir kaç gün önce eşiyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, aday olma isteğini doğrudan iletti. Kılıçdaroğlu'nun Bakan'a, kendisinin de aralarında bulunduğu bir kaç isim üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü ilettiği öğrenildi.

İttifak için son buluşma

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde de yarın (5 Ocak) son görüşmenin yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre iki partinin ittifak görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen yöneticileri üzerinde uzlaşmaya varılamayan il ve ilçeleri masaya yatıracak.

İYİ Parti ile CHP daha önce 21 büyükşehirde ittifak yapma kararı almıştı. Hafta ortasında yapılan görüşmelerde ise 18 yerde uzlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Yansıyan bilgilere göre CHP'de bulunan Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Burdur, Sinop ve Giresun'da İYİ Parti aday çıkarmayacak. Ayrıca, CHP'de olmayan ancak bu partinin oy oranı olarak önde göründüğü Bolu, Kırşehir, Sivas ve Erzincan'da da CHP adayı desteklenecek. CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Neşvehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye'de aday çıkarmayıp İYİ Parti adaylarını destekleyecek.

Mersin modeli

İki parti arasında yapılan görşmelerde Fethiye'de, İYİ Parti'nin adayının desteklenmesi kararı alındı. Ancak İYİ Parti, halen CHP'de olan Bodrum'da da partilerinin adayının desteklenmesini istiyor. İYİ Parti, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin de kendisilerine bırakılmasını istiyor.

CHP'nin ise buna ikna olmadığı belirtiliyor. CHP ayrıca İstanbul ve İzmir'de partide olan veya güçlü olan ilçelerin ittifak kapsamına alınmasına sıcak bakmıyor.

İki parti arasında yapılacak son görüşmelerde, mümkün olduğunca geniş uzlaşma aranması, uzlaşma sağlanamayan yerlerde ise Mersin'de olduğu gibi partilerin yarışa kendi adayları ile girmesi bekleniyor.

CHP'nin aday tercihlerinde hangi kriterler öne çıktı?

AKP'nin İstanbul adayları belli oldu, 3 ilçede MHP adayını destekleyecek

Türkiye siyasetinde 2019 senaryoları