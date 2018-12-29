AKP'nin İstanbul adayları belli oldu, 3 ilçede MHP adayını destekleyecek

  • 29 Aralık 2018
AKP TOPLANTI Telif hakkı DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'daki il ve ilçe adaylarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım aday gösterilirken, Cumhur İttifakı kapsamında varılan anlaşma uyarınca üç ilçede de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adaylarının destekleneceği belirtildi.

AKP'nin MHP adaylarını destekleyeceği üç ilçe Beşiktaş, Maltepe ve Silivri olarak sıralanıyor.

İstanbul'daki 39 ilçenin dördünde kadın adaylara yer verildi. Kadınların aday gösterildiği ilçeler de Adalar, Kadıköy, Sancaktepe ve Şişli oldu.

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'un yeni bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

"En güzide, kıdemli, pratik, icraatçı isim aday"

Cumhurbaşkanı, "Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Tarihine, kültürüne, medeniyetine, çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek" dedi.

Erdoğan, "hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla" seçmenin karşısına çıktıklarını söyledi.

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Yıldırım'ı "yol ve dava arkadaşı" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı, Yıldırım'ın adaylığıyla ilgili olarak, "En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık" dedi.

Yıldırım da adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'a daha fazla hizmet borcu olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Çok çalışacağım, İstanbul'a hizmet edeceğim. İstanbul'a hizmet, Türkiye'ye hizmettir. İstanbul'a hizmet, Hakka hizmettir" diye konuştu.

Telif hakkı DHA

"Dava" gereğince bazı illerde değişiklik

Erdoğan ayrıca bazı ilçelerde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, bunların "dava" gereğince alınmış kararlar olduklarını vurguladı.

Erdoğan, "AK Parti alışılmış bir siyasi parti değildir, bir dava partisidir… İnandığımız davanın gereği ne ise, biz bunu yapıyoruz" dedi.

Bu kapsamda, Zeytinburnu'nda son 15 yıldır belediye başkanlığı yapan Murat Aydın, 2019 seçimlerinde Beykoz ilçesinden aday gösterildi.

Ayrıca, Başakşehir eski Belediye Başkanı ve Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal da Büyükçekmece belediye başkanı adayı oldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise aday gösterilmedi.

AKP, hangi ilçede kimi aday gösterdi?

İlçe Belediye Başkan Adayı
Adalar Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir İsmail Erdem
Avcılar İbrahim Ulusoy
Bağcılar Lokman Çağrıcı
Bahçelievler Hakan Bahadır
Bakırköy Mehmet Umur
Başakşehir Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa Atila Aydıner
Beşiktaş Serkan Toperi*
Beykoz Murat Aydın
Beylikdüzü Mustafa Necati Işık
Beyoğlu Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece Mevlüt Uysal
Çatalca Mesut Üner
Çekmeköy Ahmet Poyraz
Esenler Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt Azmi Ekinci
Eyüpsultan Deniz Köken
Fatih Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Usta
Güngören Bünyamin Demir
Kadıköy Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane Mevlüt Öztekin
Kartal Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece Temel Karadeniz
Maltepe Ahmet Baykan*
Pendik Ahmet Cin
Sancaktepe Şeyma Döğücü
Sarıyer Salih Bayraktar
Silivri Volkan Yılmaz*
Sultanbeyli Hüseyin Keskin
Sultangazi Abdurrahman Dursun
Şile İlhan Ocaklı
Şişli Nihal Yıldırım
Tuzla Şadi Yazıcı
Ümraniye İsmet Yıldırım
Üsküdar Hilmi Türkmen
Zeytinburnu Ömer Arısoy

* Cumhur İttifakı kapsamında, AKP'nin destekleyeceği MHP adayları.

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