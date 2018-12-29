AKP'nin İstanbul adayları belli oldu, 3 ilçede MHP adayını destekleyecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'daki il ve ilçe adaylarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım aday gösterilirken, Cumhur İttifakı kapsamında varılan anlaşma uyarınca üç ilçede de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adaylarının destekleneceği belirtildi.

AKP'nin MHP adaylarını destekleyeceği üç ilçe Beşiktaş, Maltepe ve Silivri olarak sıralanıyor.

İstanbul'daki 39 ilçenin dördünde kadın adaylara yer verildi. Kadınların aday gösterildiği ilçeler de Adalar, Kadıköy, Sancaktepe ve Şişli oldu.

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'un yeni bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

"En güzide, kıdemli, pratik, icraatçı isim aday"

Cumhurbaşkanı, "Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Tarihine, kültürüne, medeniyetine, çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek" dedi.

Erdoğan, "hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla" seçmenin karşısına çıktıklarını söyledi.

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Yıldırım'ı "yol ve dava arkadaşı" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı, Yıldırım'ın adaylığıyla ilgili olarak, "En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık" dedi.

Yıldırım da adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'a daha fazla hizmet borcu olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Çok çalışacağım, İstanbul'a hizmet edeceğim. İstanbul'a hizmet, Türkiye'ye hizmettir. İstanbul'a hizmet, Hakka hizmettir" diye konuştu.

Telif hakkı DHA

"Dava" gereğince bazı illerde değişiklik

Erdoğan ayrıca bazı ilçelerde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, bunların "dava" gereğince alınmış kararlar olduklarını vurguladı.

Erdoğan, "AK Parti alışılmış bir siyasi parti değildir, bir dava partisidir… İnandığımız davanın gereği ne ise, biz bunu yapıyoruz" dedi.

Bu kapsamda, Zeytinburnu'nda son 15 yıldır belediye başkanlığı yapan Murat Aydın, 2019 seçimlerinde Beykoz ilçesinden aday gösterildi.

Ayrıca, Başakşehir eski Belediye Başkanı ve Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal da Büyükçekmece belediye başkanı adayı oldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise aday gösterilmedi.

AKP, hangi ilçede kimi aday gösterdi?

İlçe Belediye Başkan Adayı Adalar Özlem Öztekin Vural Arnavutköy Ahmet Haşim Baltacı Ataşehir İsmail Erdem Avcılar İbrahim Ulusoy Bağcılar Lokman Çağrıcı Bahçelievler Hakan Bahadır Bakırköy Mehmet Umur Başakşehir Yasin Kartoğlu Bayrampaşa Atila Aydıner Beşiktaş Serkan Toperi* Beykoz Murat Aydın Beylikdüzü Mustafa Necati Işık Beyoğlu Haydar Ali Yıldız Büyükçekmece Mevlüt Uysal Çatalca Mesut Üner Çekmeköy Ahmet Poyraz Esenler Mehmet Tevfik Göksu Esenyurt Azmi Ekinci Eyüpsultan Deniz Köken Fatih Ergün Turan Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Usta Güngören Bünyamin Demir Kadıköy Özgül Özkan Yavuz Kağıthane Mevlüt Öztekin Kartal Ebubekir Taşyürek Küçükçekmece Temel Karadeniz Maltepe Ahmet Baykan* Pendik Ahmet Cin Sancaktepe Şeyma Döğücü Sarıyer Salih Bayraktar Silivri Volkan Yılmaz* Sultanbeyli Hüseyin Keskin Sultangazi Abdurrahman Dursun Şile İlhan Ocaklı Şişli Nihal Yıldırım Tuzla Şadi Yazıcı Ümraniye İsmet Yıldırım Üsküdar Hilmi Türkmen Zeytinburnu Ömer Arısoy

* Cumhur İttifakı kapsamında, AKP'nin destekleyeceği MHP adayları.