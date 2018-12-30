Adalet Bakanı Gül: Amerikalı savcılar önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN TÜRK'te katıldığı bir programda, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda, "Yakın zamanda ABD'li savcılar, yetkililer Türkiye'ye gelecekler. Önümüzdeki ay itibarıyla, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu" dedi.

Türkiye, Ağustos 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gülen'in iade edilip edilmemesine yönelik kararının, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmaların ardından sonuçlanacağını belirtmişti.

Program sırasında Gülen'in ABD'den iadesi konusunda yeni gelişmelerin olup olmadığı yönündeki soruya Bakan Gül şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda 15 Temmuz öncesi ve sonrası iade talepleri Bakanlığımızca yargıdan gelen talepler iletildi. Bu hususta başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerle bir mesafe alınmış değil şu an itibarıyla. Ama tamamıyla reddedilmiş de değil. 'Biz sizin başvurunuzu reddediyoruz' şeklinde bir yazı, temas da yok. Elde ettiğimiz yeni delilleri ABD'ye ulaştırıyoruz.

"ABD'de şu an bir soruşturma var, hem savcılık hem idari soruşturma var. Bu konu ile ilgili onlar da inceleme yapıyorlar ve yakın zamanda Türkiye'ye savcıları, Amerikalı yetkililer gelecekler. Önümüzdeki ay itibarıyla, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. Biz umuyoruz, inanıyoruz hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir bu konu ile ilgili olumlu bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz."

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'Türkiye'de idam cezası yok'

Bakan Gül, Gülen'in idam cezası riskinden dolayı iade edilmek istenmediği yönündeki iddialara ise, "Türkiye'de idam cezası yok. Dolayısıyla bu konuda 'İdam cezası sebebiyle iade etmiyoruz' sebebiyle asla bir iddia doğru değil. 'Türkiye'de idam cezası gelebilir' gibi spekülasyonlar var ama bu konuda mevzuatımız gayet açık. Bu hususta da iadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını, uluslararası sözleşmenin gereği çerçevesinde iadenin gerekliliğini söylüyoruz" dedi.

Amerikan NBC News Televizyonu, Kasım ayında Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu iddialar yalanlandı ve Beyaz Saray'ın 'Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını' söyledi.

Fethullah Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

Hakim ve savcı yardımcılığı sistemi

Bakan Gül, programnda hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin geleceğini de açıkladı.

Gül sistemi şu şekilde açıkladı:

"Fakülteden mezun olan adaylar belli bir dönem hakim ve savcı nezaretinde yapılan işlemleri izleyecek. 'Nasıl karar verilir, nasıl işlem yapılır' bunu görecek. Sonrasında bir sınava tabi tutulacak. Geçerse cüppeyi giyip kürsüye hakim olarak çıkabilecek. Kazanamazsa hakim yardımcısı olarak devam edecek."