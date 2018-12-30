Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nurettin Sözen arasında grev polemiği

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un kendisinden önceki CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e yüklendi.

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Erdoğan, "Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgilimi çekti. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere, Ümraniye Çöplüğü'nün patlaması ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Hakikaten üzüldüm" dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hale bak ya! O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sen herhalde İstanbul'da yaşamıyorsun. Yoksa uzayda mısın? Ümraniye'de bir vahşi çöp depolama alanı vardı. Sen belediye başkanı olarak, o alana nasıl müsaade ettin? CHP çöp demektir, çöp yığını demektir, hava kirliliği demektir, susuzluk demektir.

"Sayın Sözen, İstanbul'un susuzluğunu da grevlere mi bağlayacaksın? Sen nasıl profesörsün? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Ama İzmir'deki İZBAN grevini neden çözmüyorsunuz?"

'Çöp yığınlarını yeğlerim'

1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nurettin Sözen, verdiği bir röportajda çok eleştirilen çöp yığınları ile ilgili, "Söz konusu çöp yığınları 5 yıl içerisinde 2 defa yapılmış olan işçi grevinde biriken çöplerdir" demişti.

Sözen, Erdoğan'ın daha önce yaptığı "CHP bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul neydi biliyor musunuz? Susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı" şeklindeki eleştirilerine şöyle yanıt vermişti:

"Demokrasi içerisinde eğer sendika varsa, toplu sözleşme varsa ve grev varsa bunları anlayışla karşılamak gerekiyor. Bana bu soru sorulduğu zaman; demokrasisi olmayan, sendikası olmayan, grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum."

DİSK: AKP döneminde 15 grev fiilen yasaklandı

AKP'nin göreve geldiği 2002'den bu yana Bakanlar Kurulu kararı ile bir dizi grev yasaklandı ya da ertelendi.

DİSK'in Mayıs 2018 tarihinde yayımladığı bir raporda, "AKP döneminde 15 grev erteleme kararnamesi yayımlandı ve 193 bin işçinin grevi ertelendi (fiilen yasaklandı). 15 grev ertelemesinin 7'si OHAL döneminde (2016-2018) gerçekleşti" deniyor.

Raporda, "Grev ertelemelerinin (yasaklamalarının) büyük bölümü 'milli güvenlik' gerekçesiyle yapıldı. Ancak ertelenen grevlerin kapsamına ve uygulandıkları sektörlere bakıldığında milli güvenlikle ilgili olmadıkları ve milli güvenliğin bahane olarak kullanıldığı kolaylıkla anlaşılabilir" denildi.

Erdoğan: Merkel tebrik etti

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Toplantıda, AKP'nin yerel seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım da konuştu, aday gösterildiği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde, Merkel'in "İstanbul'a Binali Beyi koymuşsunuz" dediğini ve tebriklerini ilettiğini kaydetti.