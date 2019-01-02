Yerel Seçim 2019: YSK, hangi partilerin seçime katılmasına izin verdi?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime girebilecek siyasi partilerin listesini açıkladı. 24 Haziran 2018'deki genel seçime girmesine izin verilen 11 partiye ek olarak Demokratik Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi de yerel seçime katılabilecek.
Yerel seçime girebilecek 13 parti şöyle belirlendi:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrat Parti
- Demokratik Sol Parti
- Halkların Demokratik Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Saadet Partisi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
ÖDP ve EMEP'ten itiraz var
Seçime girmek için YSK'ya başvuran fakat seçime girme hakkı kazanamayan Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Emek Partisi, YSK'nın kararına itiraz edeceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili Evrensel gazetesine konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan "Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay kayıtlarını esas almamış, partimizi seçime girecek partiler içerisinde saymamıştır. Yargıtay kayıtlarında seçime girme yeterliliği olduğu halde bu kararı alan YSK'nın tutumu objektiflikten uzak, tamamen keyfiyete dayalı, antidemokratik bir karardır. 'Tek adam' yönetiminin bütün kurumlarda örgütlendiği ve egemen olduğu dikkate alındığında zaten YSK'nin tarafsızlığı ve objektifliği tartışılırken bu kararla kurumsal olarak meşruiyetlerini bir kez daha tartışılır hale getirmişlerdir" dedi.
ÖDP Merkez Yürütme Kurulu da Twitter'dan yaptığı açıklama ile karara itiraz edeceğini duyurdu.
YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri 27 Ocak'ta kurayla belirlenecek. Bu yüzden YSK'nın itirazları bu tarihten önce incelemesi bekleniyor.
24 Haziran 2018'deki genel seçimine ilk başta 10 partinin girmesine izin vermiş, HÜDA-PAR'ın itirazı sonucu sayı 11'e çıkmış, fakat izin verilen tüm partilerin seçime girmeyi tercih etmemesi nedeniyle 8 parti seçime katılmıştı.
Büyük Birlik Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Demokrat Parti seçimlere parti olarak girmeme kararı almıştı.
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