Yerel seçim takvimi nasıl işleyecek?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçim takvimi kapsamında ilk kararını bugün açıkladı ve seçime katılacak partileri ilan etti. Peki bundan sonra takvim nasıl işleyecek? 31 Mart 2019'a kadar önemli tarihleri derledik.
3 Ocak: Seçime katılacak siyasi partiler hangi seçim çevresinde hangi usule göre aday tespiti yapacağını YSK'ya bildirecek.
4 Ocak: Muhtarlık bölgelerinde seçmen listeleri askıya çıkacak.
17 Ocak: Seçmen listeleri 17 Ocak Perşembe günü askıdan inecek. Listelere itiraz için son gün bugün.
27 Ocak: Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri YSK tarafından çekilecek kura ile belirlenecek. Seçime girmesine izin verilmeyen partilerin itirazlarının da bu günden önce değerlendirilerek sonuca bağlanması bekleniyor.
31 Ocak: Seçmen kütükleri kesinleşecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
10 Şubat: Ön seçim yapmak isteyen partiler, bu tarihte istedikleri bölgelerde ön seçim yapacak.
11 Şubat: YSK ön seçim sonuçlarını partilere bildirecek.
19 Şubat: Siyasi partilerin aday listelerinin teslimi ve bağımsız adayların başvurusu için son gün.
27 Şubat: Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi için son gün.
3 Mart: Kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kuralları tarafından açıklanacak.
9 Mart: İlçe seçim kurulları propaganda için miting alanları belirleyecek.
21 Mart: Seçim propagandası ve seçime dair çeşitli yasakların başlangıcı.
30 Mart: Seçim propagandası sonlanacak.
31 Mart: Yerel seçim günü.
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