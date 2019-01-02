Telif hakkı DHA Image caption Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP Samsun İl Başkanı Taner Teki, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı" görevden alındı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alındığını, bunun üzerine istifa ettiğini açıkladı. Gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Cumhur İttifakı'nda kimse çizgimizin dışına çıkamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarıyla Ankara'da düzenlediği yerel seçim buluşmasında, isim vermeden Samsun'daki olaylara da değindi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın istirahate alırız. Bu uzun bir yolculuk, birbirimizi kıramayız. Dayanışma içinde olacağız" dedi.

"Birbirimizle dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine giden süreçte de aynı şekilde yoluna devam edecektir. Elbette ittifakta yer alan iki siyasi partinin farklı politikaları, farklı söylemleri olacaktır. Ama bunların hiçbiri ittifakın özünü oluşturan ülke ve milletin bekâsı konusundaki görüş ve mücadele birliğinin önüne geçmedi, geçmeyecek.

"Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Sizlerden bu konuda hassasiyet bekliyorum. MHP'nin de aynı hassasiyeti göstereceğinden şüphe duymuyorum."

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MHP ve AKP'de neler yaşandı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Çarşamba günü Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı" görevinden alındığını açıkladı.

Tekin, 15 Aralık'ta Samsun'da bir yerel televizyon kanalında katıldığı bir programda "Samsun'da hiçbir partiyle pazarlık masasına oturmadık. AK Parti veya herhangi bir partiyle bir görüşme, pazarlık ve anlaşma söz konusu değil. Samsun'da ittifak yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Olursa hangi kapsamda yapılacağı da belirsiz. MHP'nin görüşleri dikkate alınmazsa yarışmaktan yanayız" demişti.

Semih Yalçın, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.

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Erhan Usta ise Salı günü yaptığı açıklamada "Samsun'da MHP 7 belediye istediği halde AK Parti'nin 2 belediye verdiğini" söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İttifak mutlaka olacak diye bir şey değil… Bir ilçede Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü olarak görülüyor ve vatandaş istiyorsa bunun MHP'ye bırakılmaması ittifakın toplam oyuna zarar verir. Biz bu açıdan hakkaniyetli olunmasını gerektiğini ifade ediyoruz."

Usta, partisinin kararın ardından yaptığı açıkalamada ise "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu" dedi.

Erhan Usta, "Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Yaptığımız şeylerin parti politikalarımıza uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de tabanın sesi olmaya çalıştım" dedi.

MHP'deki bu gelişmelerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'la ilgili bir açıklama yapmıştı.

@omerrcelik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez’e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 2 Ocak 2019

Karaduman da MHP'li Usta'nın sözlerine tepki göstermiş, "MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" demişti.