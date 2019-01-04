IŞİD militanının üzerindeki kameradan Hajin'de SDG ile savaş

BBC muhabirleri Quentin Sommerville ve Gabriel Chaim, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün uzun süre varlık gösterdiği yerleşim birimlerinden Hajin kasabasında, bir militanın öldürülmeden önce çektiği cephe görüntülerine ulaştı.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Aralık ayında kasabayı IŞİD'den geri almıştı.
Ancak kasabanın kenar mahallelerinde çatışmalar sürüyor.
Amerikan hava saldırıları, IŞİD'in Suriye'de kont altında tuttuğu alanları kaybetmesinde büyük rol oynamıştı.
Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini yavaş yavaş çekme kararı almasıyla IŞİD'in geri çekilmesinin zarara uğramasından endişe ediliyor.