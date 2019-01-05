YÖK ve İçişleri Bakanlığı'ndan üniversitelerdeki şiddete karşı ortak komisyon

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son olarak Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in bir öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bir eylem planı hazırlayacaklarını ve İçişleri Bakanlığı ile de ortak bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Şenel, Çarşamba günü sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından üniversitedeki odasında öldürülmüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Şenel'in "hunharca öldürüldüğü" belirtilerek, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet olaylarının artmasının ardından harekete geçildiği ve "bu üzücü olayların önlenmesine" yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir görüşme yapıldığı ve bu görüşmede ortak bir çalışma grubunun "acil olarak kurulması" konusunda görüş birliğine varıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı'na sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak" denildi.