Telif hakkı DHA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Perşembe günü ABD'den Türkiye'ye gelen heyetin New York Bölge Savcılığı'nın Gülen Yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler hakkında açtığı bir soruşturma kapsamında geldiğini ve Fethullah Gülen'in iadesinin bu soruşturmadan farklı bir süreç olduğunu söyledi.

Gül bugün Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya gelerek gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

ABD'li heyetin "adli yardımlaşma kapsamında" Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'nin de kendilerine yardımcı olduğunu belirten, Gül, ABD'deki soruşturma için tüm bilgi ve belgeleri vermeye çalışacaklarını ifade etti.

Gül, "Orada biraz bireyler üzerinden, kara para ya da illegal yollar gibi vesair yollar boyutuyla gidiyor" dedi.

Gülen'in iade sürecinin bu soruşturmadan ayrı bir süreç olduğunu belirten Gül, ABD'deki yargı makamlarının varacağı kanaatlerin iade sürecini de olumlu etkilemesini beklediğini vurguladı.

Adalet Bakanı, "Ben bu heyetin, savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da bu anlamda farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Bu konu devlet, millet adına çok önemli. Burada sonuç almak istiyoruz. Söyleyeceğimiz bir şey orada farklı lobilerin süreci sabote etmesine neden olabilir. Bir yargı mensubunun gelmesi, toplantılar yapması çok değerli. Türkiye'nin bu konuda adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemli bir süreçti ve buna ABD'li heyet tanık oldu" dedi.