AKP İzmir'in 5 ilçesinde MHP adayını destekleyecek, aday tanıtımını hafta sonuna kadar tamamlayacak

  • 5 Ocak 2019
ERDOGAN IZMIR Telif hakkı DHA

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı kapsamında İzmir'deki beş ilçede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday tanıtımlarını önümüzdeki haftasonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Erdoğan, İzmir'de düzenlenen etkinlikte partisinin ilçe adaylarını açıkladı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere ilçelerinde MHP adaylarına destek verileceğini belirtti.

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'i "tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek" için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim... Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık" dedi.

Erdoğan ayrıca, görev dağılımının Salı günü yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını belirterek, aday tanıtımlarının ise önümüzdeki haftasonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.

Erdoğan'ın açıkladığı 25 ilçenin beşinde kadın adaylara yer verildi. Ayrıca desteklenecek MHP ilçeler arasında da bir kadın aday bulunuyor.

AKP İzmir'de nerede, kimi aday gösterdi?

İlçe Aday
Aliağa* Serkan Acar
Balçova Evrim Özen
Bayındır Uğur Demirezen
Bayraklı Ali Aslan
Bergama Hakan Koştu
Beydağ Ogün Asil Aydoğdu
Bornova Reşat Gençtürk
Buca Mustafa Aslan
Çeşme* Sema Aydın
Çiğli Okan Korkmaz
Dikili* Buğra Akın
Foça Serdar Mersin
Gaziemir Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe Burcu Dereci
Karabağlar Bilal Doğan
Karaburun Ferhan Eroğlu
Karşıyaka Ayda Maç
Kemalpaşa Arif Uğurlu
Kınık Sadık Doğruer
Kiraz Saliha Özçınar
Konak Melek Eroğlu
Menderes Bülent Soylu
Menemen Durmaz Bayraktar
Narlıdere* Süleyman Kocabıyık
Ödemiş Münir Bezmez
Seferihisar Hamit Nişancı
Selçuk Osman Başterzi
Tire Selman İçelli
Torbalı Adnan Yaşar Görmez
Urla Adıgüzel Demirel

* MHP adayları

Saadet 70, İyi Parti de 99 yerde aday açıkladı

Aday açıklamasına devam eden tek parti AKP olmadı. Saadet Partisi de Ankara'da düzenlediği etkinlikte 70 yerde adaylarını açıkladı.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bütün gücümüzle en güçlü adayları bulmak için çaba sarf ettik. Bu seçimler, inşallah milli görüş belediyeciliğinin zirveye çıktığı bir seçim olacak. Adalet vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz olacak. Her vatandaşımıza eşit yaklaşıp, herkesi kucaklayacağız. Her insana kapımız açık olacak" dedi.

Saadet Partisi'nin açıkladığı adayların biri büyükşehir olmak üzere 10'unu il, 51'ini ilçe ve dokuzunu da belde belediye başkanları oluşturuyor. Saadet Partisi'nin il adayları şöyle:

İl Aday
Adıyaman Ahmet Faruk Ünsal
Bitlis Yaşar Buhan
Çankırı Mustafa Ünver
Edirne Mansur İriş
Eskişehir** Levent Baştürk
Hakkari Rahmi Çiftçi
Isparta Faruk Algınkılıç
Karabük Mehmet Yüce
Karaman Şaban Şahin
Tokat Alparslan Akgüz

** Büyükşehir

İyi Parti adaylarını ise Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Dervişoğlu, yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini ve CHP ile ortaklık görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

Dervişoğlu'nun açıkladığı 99 adayın içerisinde yer alan yedi aday şöyle:

Aday İl
Aksaray Özhan Türemiş
Ardahan Mete Özdemir
Bayburt Yunus Özyıldırım
Düzce Ömer Küçük
Karaman Zühtü Bahadır Bayraç
Kilis Ahmet Nalçacıoğlu
Siirt Ahmet Özgür

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