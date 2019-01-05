AKP İzmir'in 5 ilçesinde MHP adayını destekleyecek, aday tanıtımını hafta sonuna kadar tamamlayacak
Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı kapsamında İzmir'deki beş ilçede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday tanıtımlarını önümüzdeki haftasonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.
Erdoğan, İzmir'de düzenlenen etkinlikte partisinin ilçe adaylarını açıkladı.
Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere ilçelerinde MHP adaylarına destek verileceğini belirtti.
Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'i "tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek" için çalıştıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı, "CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim... Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık" dedi.
Erdoğan ayrıca, görev dağılımının Salı günü yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını belirterek, aday tanıtımlarının ise önümüzdeki haftasonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.
Erdoğan'ın açıkladığı 25 ilçenin beşinde kadın adaylara yer verildi. Ayrıca desteklenecek MHP ilçeler arasında da bir kadın aday bulunuyor.
AKP İzmir'de nerede, kimi aday gösterdi?
|İlçe
|Aday
|Aliağa*
|Serkan Acar
|Balçova
|Evrim Özen
|Bayındır
|Uğur Demirezen
|Bayraklı
|Ali Aslan
|Bergama
|Hakan Koştu
|Beydağ
|Ogün Asil Aydoğdu
|Bornova
|Reşat Gençtürk
|Buca
|Mustafa Aslan
|Çeşme*
|Sema Aydın
|Çiğli
|Okan Korkmaz
|Dikili*
|Buğra Akın
|Foça
|Serdar Mersin
|Gaziemir
|Nazmi Yılmaz
|Güzelbahçe
|Burcu Dereci
|Karabağlar
|Bilal Doğan
|Karaburun
|Ferhan Eroğlu
|Karşıyaka
|Ayda Maç
|Kemalpaşa
|Arif Uğurlu
|Kınık
|Sadık Doğruer
|Kiraz
|Saliha Özçınar
|Konak
|Melek Eroğlu
|Menderes
|Bülent Soylu
|Menemen
|Durmaz Bayraktar
|Narlıdere*
|Süleyman Kocabıyık
|Ödemiş
|Münir Bezmez
|Seferihisar
|Hamit Nişancı
|Selçuk
|Osman Başterzi
|Tire
|Selman İçelli
|Torbalı
|Adnan Yaşar Görmez
|Urla
|Adıgüzel Demirel
* MHP adayları
Saadet 70, İyi Parti de 99 yerde aday açıkladı
Aday açıklamasına devam eden tek parti AKP olmadı. Saadet Partisi de Ankara'da düzenlediği etkinlikte 70 yerde adaylarını açıkladı.
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bütün gücümüzle en güçlü adayları bulmak için çaba sarf ettik. Bu seçimler, inşallah milli görüş belediyeciliğinin zirveye çıktığı bir seçim olacak. Adalet vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz olacak. Her vatandaşımıza eşit yaklaşıp, herkesi kucaklayacağız. Her insana kapımız açık olacak" dedi.
Saadet Partisi'nin açıkladığı adayların biri büyükşehir olmak üzere 10'unu il, 51'ini ilçe ve dokuzunu da belde belediye başkanları oluşturuyor. Saadet Partisi'nin il adayları şöyle:
|İl
|Aday
|Adıyaman
|Ahmet Faruk Ünsal
|Bitlis
|Yaşar Buhan
|Çankırı
|Mustafa Ünver
|Edirne
|Mansur İriş
|Eskişehir**
|Levent Baştürk
|Hakkari
|Rahmi Çiftçi
|Isparta
|Faruk Algınkılıç
|Karabük
|Mehmet Yüce
|Karaman
|Şaban Şahin
|Tokat
|Alparslan Akgüz
** Büyükşehir
İyi Parti adaylarını ise Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
Dervişoğlu, yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini ve CHP ile ortaklık görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.
Dervişoğlu'nun açıkladığı 99 adayın içerisinde yer alan yedi aday şöyle:
|Aday
|İl
|Aksaray
|Özhan Türemiş
|Ardahan
|Mete Özdemir
|Bayburt
|Yunus Özyıldırım
|Düzce
|Ömer Küçük
|Karaman
|Zühtü Bahadır Bayraç
|Kilis
|Ahmet Nalçacıoğlu
|Siirt
|Ahmet Özgür
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