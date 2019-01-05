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Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı kapsamında İzmir'deki beş ilçede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday tanıtımlarını önümüzdeki haftasonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Erdoğan, İzmir'de düzenlenen etkinlikte partisinin ilçe adaylarını açıkladı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere ilçelerinde MHP adaylarına destek verileceğini belirtti.

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'i "tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek" için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim... Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık" dedi.

Erdoğan ayrıca, görev dağılımının Salı günü yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını belirterek, aday tanıtımlarının ise önümüzdeki haftasonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.

Erdoğan'ın açıkladığı 25 ilçenin beşinde kadın adaylara yer verildi. Ayrıca desteklenecek MHP ilçeler arasında da bir kadın aday bulunuyor.

AKP İzmir'de nerede, kimi aday gösterdi?

İlçe Aday Aliağa* Serkan Acar Balçova Evrim Özen Bayındır Uğur Demirezen Bayraklı Ali Aslan Bergama Hakan Koştu Beydağ Ogün Asil Aydoğdu Bornova Reşat Gençtürk Buca Mustafa Aslan Çeşme* Sema Aydın Çiğli Okan Korkmaz Dikili* Buğra Akın Foça Serdar Mersin Gaziemir Nazmi Yılmaz Güzelbahçe Burcu Dereci Karabağlar Bilal Doğan Karaburun Ferhan Eroğlu Karşıyaka Ayda Maç Kemalpaşa Arif Uğurlu Kınık Sadık Doğruer Kiraz Saliha Özçınar Konak Melek Eroğlu Menderes Bülent Soylu Menemen Durmaz Bayraktar Narlıdere* Süleyman Kocabıyık Ödemiş Münir Bezmez Seferihisar Hamit Nişancı Selçuk Osman Başterzi Tire Selman İçelli Torbalı Adnan Yaşar Görmez Urla Adıgüzel Demirel

* MHP adayları

Saadet 70, İyi Parti de 99 yerde aday açıkladı

Aday açıklamasına devam eden tek parti AKP olmadı. Saadet Partisi de Ankara'da düzenlediği etkinlikte 70 yerde adaylarını açıkladı.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bütün gücümüzle en güçlü adayları bulmak için çaba sarf ettik. Bu seçimler, inşallah milli görüş belediyeciliğinin zirveye çıktığı bir seçim olacak. Adalet vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz olacak. Her vatandaşımıza eşit yaklaşıp, herkesi kucaklayacağız. Her insana kapımız açık olacak" dedi.

Saadet Partisi'nin açıkladığı adayların biri büyükşehir olmak üzere 10'unu il, 51'ini ilçe ve dokuzunu da belde belediye başkanları oluşturuyor. Saadet Partisi'nin il adayları şöyle:

İl Aday Adıyaman Ahmet Faruk Ünsal Bitlis Yaşar Buhan Çankırı Mustafa Ünver Edirne Mansur İriş Eskişehir** Levent Baştürk Hakkari Rahmi Çiftçi Isparta Faruk Algınkılıç Karabük Mehmet Yüce Karaman Şaban Şahin Tokat Alparslan Akgüz

** Büyükşehir

İyi Parti adaylarını ise Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Dervişoğlu, yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini ve CHP ile ortaklık görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

Dervişoğlu'nun açıkladığı 99 adayın içerisinde yer alan yedi aday şöyle: