Muhafazakâr yaşam bloggerı: Benim başörtüm siyasi bir simge değil

Hacer Sucuoğlu Adıgüzel, tesettür giyim ve muhafazakâr yaşama dair yazıların yer aldığı Tesettür Yakası blog sayfasının sahibi ve yazarı.

Kendisi de moda eğitimi almış ve tasarımlarını kendi markasıyla internette, sosyal medyada satıyor.

Instagram’da 10 binden fazla, YouTube’ta da 600’den fazla takipçisi var. Gezdiği yerleri, gittiği kafeleri, okuduğu kitapları ve modaya dair izlenimlerini paylaşıyor.

Hacer Sucuoğlu Adıgüzel, muhafazakâr yaşamı ve Türkiye’de muhafazakâr kadın olmayı anlattı.

Haber: Çağıl Kasapoğlu / Osman Kaytazoğlu