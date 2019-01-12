Yerel Seçim 2019 - AKP Kocaeli adaylarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı ve yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıkladı.

AKP Kocaeli ilçe adayları şu şekilde:

Başiskele: Yasin Özlü

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygün

Dilovası: Hamza Şayir

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

İzmit: Azize Sibel Gönül

Kandıra: Adnan Turan

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman

Körfez: Şener Söğüt

'Üyemiz olan 10 bin seçmenin kaydı yok'

Erdoğan konuşmasının seçmen sayısına değindiği kısmında ise şunları söyledi:

"Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var.

"Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır."

Erdoğan sözlerini "Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız" şeklinde sürdürdü.

'Yakında hızlı tren inşaatına başlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gebze, Sabiha Gökçen Havaalanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projesinin proje çalışmalarının bittiğini ve yakında inşaatının başlayacağını da duyurdu.

Erdoğan, projenin toplam maliyetinin 10,5 katrilyon lira olduğunu belirtti.