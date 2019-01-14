Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar iddiaları da inceleniyor

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan 6 isimden biri olan damat Tuncer Ustael'in, kayıp Meryem Tanhal'ın oğlu ile kendi 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, Meryem Tanhal'ın cesedinin bulunması amacıyla, şüpheli Tuncer Ustael tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarından sonuç elde edilemediği bildirildi.

Aynı şekilde Meryem Tanhal'ın 4 yaşındaki kızı Melike'nin cesedini bulabilmek için Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarının da sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Şüphelilerden Harun Palu'nun ise olay tarihinde cezaevinde olması nedeniyle serbest bırakıldığı açıklandı.

Diğer şüphelilerin yapılan sorgu sonucu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandıkları bildirildi.

Telif hakkı ATV Image caption Müge Anlı ve Palu ailesi fertleri

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Çarşamba günü Palu ailesinin evine baskın düzenlendi.

Başsavcılık; anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, 5 kişinin yanı sıra Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edildi.

Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklanmıştı.