Telif hakkı HATICE KAMER Image caption HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, seçim güvenliği ve seçmen kayıtları hakkında Diyarbakır HDP İl Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. Milletvekilleri, 24 Haziran seçimlerinden örnekler vererek bazı adreslerde seçmen sayısının abartılı olduğunu söyledi.

Mehmet Rüştü Tiryaki, "Bazı kentlerde seçmen sayısının çok fazla üstünde görevliler var. Örneğin Tunceli Hozat'ta oy kullanması gereken bir sandıkta seçmen sayısı 9 iken 85 görevli oy kullanmış. Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 10 iken 18 görevli oy kullanmış" dedi.

Tiryaki, sandık güvenliği ile ilgili görevlilerin oy hakları olduğunu ama benzer rakamların yerel seçimlerde ortaya çıkması halinde seçimin sonucuna etki edebileceğini savundu.

'On binlerce tutuklunun oy kullanma hakkı fiilen engellenecek'

HDP Batman Mehmet Rüştü Milletvekili Tiryaki, daha sonra cezaevlerinde oy kullanacak tutukluların durumuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Mehmet Rüştü Tiryaki; 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde taksirli suçlardan hüküm giymiş tutukluların oy kullanabildiğini ancak yasada değişiklik olmamasına rağmen on binlerce tutuklunun oy kullanma hakkının fiilen engelleneceğini öne sürdü.

Tiryaki, "Bu karar HDP'ye karşı alınmış, çünkü son seçimde cezaevlerinde en fazla oy çıkan parti HDP'ydi" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cezaevindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin "kayıtlı oldukları seçim çevresinde" oy kullanabileceğine karar vermişti. Karara göre, örneğin Ankara'da seçmen listesine kayıtlı olan ve İstanbul Silivri Cezaevi'nde kalan bir tutuklu ya da taksirli suçtan hükümlü, artık cezaevi tutuklu seçmen listesine kayıt edilip oy kullanamayacak. Bu karar cezaevindeki 55 bin 574 tutuklunun çok büyük bölümünün oy kullanamaması anlamına geliyor.

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Tiryaki, iradeleri dışında tutukluların gönderildiği cezaevlerinde oy kullanma hakkının engellenmesinin yasalara aykırı olduğunu söyledi:

"İradeniz dışında gönderildiğiniz bir cezaevinde olduğunuz için oy kullanma hakkınızın engellenmesine yasalar değil, Adalet Bakanlığı karar veriyor. Biz buna karşı çıkacağız. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü kişilerin oy kullanma hakkı belli.

"Cezaevleri yönetimlerine girişimde bulunmalarını ve seçim kurullarına başvurmalarını isteyeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Protokolü'nde seçme ve seçilme hakları belirlenmiş durumda. Eğer bu hak tanınmaz, oy kullandırılmazsa bu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir."

'1108 seçmen aynı adrese kaydedilmiş'

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise HDP Bilgi İşlem Merkezi'nin seçmen kütüklerinin ilanından sonra sandık sandık inceleme yaptıklarını, birçok adreste seçmen sayılarında hile yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Meral Danış Beştaş, "Yolsuzluğun, hilelerin, hırsızlığın boyutunu teşhir etmek amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Bir hanede, en geniş ailede bile en çok 20 kişi bir arada yaşasın hadi, ama biz 40'ın üzerinde seçmenin bir adreste gösterildiği onlarca adres tespit ettik" dedi. Beştaş, bu incelemede 40'ın üzerinde seçmenin aynı adreste gösterildiği haneleri baz aldıklarını söyledi.

Beştaş'ın açıkladığı birçok adreste, aynı hanede 100'ün üzerinde seçmenin bir arada gösterildiği belirtilmiş. Beştaş'ın verdiği bazı örnekler şöyle:

Batman Komando Caddesi'nde bir adreste 189 seçmen aynı dairede,

Bingöl'de 26 numaralı adreste 224 seçmen aynı adreste,

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir adreste 208 seçmen aynı adreste

Bitlis Çevreyolu 242 no'da 338 seçmen bir adreste,

Hakkari, Çukurca'da Kaymakam Niyazi Erten Caddesi'nde kapı no 2'de 627 seçmen bir adreste gösterilmiş,

Hakkari merkezde, Ordu Caddesi'nde 1108 seçmen aynı adrese kaydedilmiş,

Mardin Artuklu'da bir adreste 560 seçmen,

Siirt'te 528 seçmen,

Şırnak Beytuşşebap'ta 526 seçmen aynı adreste,

Iğdır polis evinde 374 kişi kalıyor.

Beştaş, bu sayıların, nüfusu 5 ile 10 bin arasında değişen yerleşim yerlerinde seçimin sonucuna doğrudan etki edebileceğini savundu:

"Siirt ve Şırnak'ta tespit ettiğimiz adreslerde seçmen olanların hiçbiri o ilin adresine kayıtlı kişiler değil. Bunlar neden geldi, ne oldu da aniden yaşadıkları kentlerden buralara gelip seçmen oldular? Görülen o ki AKP, bunları biz getirdik, bize oy kullanacaklar demek istiyor."

Meclis gündemine de taşımıştı

Meral Danış Beştaş, Siirt'te seçmen adresleri ve sayıları ile ilgili yaptıkları incelemeyi geçen haftalarda Meclis gündemine de taşımıştı.

Beştaş, Diyarbakır'daki basın toplantısında ise "AKP Grup Başkan Vekili, benim adımı kullanarak gündeme getirdiğim hayali seçmenler konusunu İçişleri Bakanı'na sormuş. Bakan, Siirt'e 700 uzman çavuşun bir adreste olduğunu söylemiş. Tespit ettiğimiz bu seçmenlerin çoğunun kolluk gücü olduğunu iddia edecekler. Bugün siz gidin adres nakli yapmak istediğinizi söyleyin, bunun için sizden ispat için birçok belge isteyeceklerdir. 700 kişinin, 300, 500 kişinin bir misafirhanede ikamet ettiğine dair bir belge var mı, tabi ki yok" dedi.

YSK'nın genel bilgilerinde seçmen olacak kişiler için ne tür belgeler istendiğinin belli olduğunu hatırlatan Beşltaş, "Bir misafirhane, öğretmenevi, polisevi ikametgah olabilir mi?" diye de sordu:

"YSK Genelgesi'nde şöyle bir ibare var mı, Polisevinde kaldığına dair oda kaydı ya da kontrat getirin demiyor, böyle bir şey yok. Eğer öyle olsaydı, herkes istediği yerden seçime kaydını yaptırırdı. Bunun yasaya aykırı olduğunu söylüyorum. Kolluk gücü de olsa, dramatik bir kaydın geniş yekunun bir adreste tutulması, YSK Genelgesi'ne aykırıdır. Biz bu hayali ve kaydırılan seçmenlere ilişkin tek tek itirazımızı yapıp iptalini isteyeceğiz."