Ans Boersma olayı: Hollanda medyası Türkiye'nin sınır dışı ettiği gazeteci için ne diyor?

Telif hakkı Ans Boersma Image caption Gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi.

Türkiye tarafından "El Nusra Cephesi'yle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma'nın, El Nusra Cephesi üyesi olmakla suçlanan eski erkek arkadaşına ülkesinde oturum izni alabilmek için "evrakta sahtecilik" yaptığından şüpheleniliyor.

Hollanda medyasına göre, Boersma ile erkek arkadaşının ilişkisi 2013 yılında İstanbul'da başladı.

Gazeteciliğin yanı sıra antropoloji eğitimi de gören 31 yaşındaki Boersma, mülteciler konusunda araştırmalar yaptı.

Bu dönemde Suriye'den kaçarak İstanbul'da yaşamaya başlayan El Nusra Cephesi üyesi ile tanıştı.

2014 yılında kendisini "Aziz" diye tanıtan El Nusra Cephesi üyesinin, sahte isim ve belgelerle Hollanda vizesi almasına yardımcı oldu.

Hollanda tarafından geçici oturma izni verilen "Aziz", Amsterdam'da bir kafede çalışmaya başladı.

De Telegraaf: Boersma'nın ailesi, ilişkisinden rahatsız oldu

Ans Boersma ise 2015 yılında 2 hafta boyunca Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki mültecilere yardım amacıyla gönüllü olarak çalıştı.

Midilli'nin kendisini çok değiştirdiğini söyleyen Boersma, duygularını sosyal medyada, "Mültecilere hayranlık duyuyorum. Güçleri, cesaretleri, minnettarlıkları ve özellikle nezaketleri ruhuma dokunuyor" sözleriyle dile getirdi.

Boersma, bir başka mesajında da Suriye'de Esad rejiminin savunmasız insanları katlettiğini savunarak, "Terörist terimi artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor" dedi.

De Telegraaf gazetesine göre, Boersma'nın Suriyeli bir cihatçıyla olan ilişkisi ailesini de rahatsız etti. Bu nedenle çiftin ilişkisinin 2015 yazında sona erdiği bildiriliyor.

'Aziz' ve kardeşi nasıl tutuklandı?

Suriye'nin Rakka kentinden helen El Nusra Cephesi üyesi "Aziz", 2017 yılında Amsterdam'da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantı sonrası Hollanda medyasının gündemine geldi.

"Suriye konulu toplantıda silahlı örgüt üyesi bir cihatçının konuşturulduğu" haberleri üzerine Hollanda medyasına konuşan "Aziz", "terör örgütü üyesi olmadığını" savundu.

Şam rejiminden korktuğu için gerçek ismini sakladığını öne süren "Aziz" ve kardeşi, geçen sonbaharda Hollanda polisi tarafından "terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma kapsamında savcılık, El Nusra üyesinin İstanbul'da sahte evrakla Hollanda vizesi alması ile ilgili olarak Ans Boersma'nın ismine ulaştı.

Cihatçılarla ilgili bilgi istenen Türk makamları ile Boersma'nın ismi de paylaşıldı. Çarşamba günü oturma iznini uzatmak için Yabancılar Şubesi'ne giden Boersma, gözaltına alındı.

Ankara'dan yapılan, "Boersma'nın gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmediği" açıklaması, olayın seyrini değiştirdi.

Telif hakkı NOS Image caption Hollanda Televizyonu'nda yayımlanan Nieuwsuur (Haber Saati) adlı programla ilgili haber

Hollanda medyasının yaptığı araştırmalar, Türk makamlarının yaptığı açıklamaları teyit etti. Hollanda Televizyonu'nda yayımlanan Nieuwsuur (Haber Saati) adlı programda, "Boersma'nın, El Nusra üyesi erkek arkadaşının sahte belgelerle Hollanda'ya gelmesine yardım ettiği" duyuruldu.

Bu haberle birlikte gelişmelerin odağına Türkiye'nin sınır dışı kararı yerine Boersma ile ilgili "evrakta sahtecilik şüphesi" oturdu.

Türkiye'ye sert eleştiriler

Ans Boersma'nın Türk makamlarınca Perşembe günü sınır dışı edilmesi, Hollanda'da geniş yankı uyandırdı. Haberin duyulmasının ardından başta hükümet ortağı partiler olmak üzere, siyasi kesimden Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar geldi.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği Partisi'nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerine derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Gazeteci örgütleri de, "Türkiye'nin basın özgürlüğüne yeni bir darbe daha vurduğunu" dile getiren açıklamalar yaptılar.

Gözaltı kararının ardından Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu devreye girdi. Ancak konsolosluğun Boersma'nın serbest bırakılması konusundaki çabası yeterli olmadı.

Türk diplomatlar Hollanda Büyükelçisine dosyayı gösterdi

Bunun üzerine Çarşamba akşamı Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, de Keaasteniet, gözaltı kararına tepki göstererek, bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğunu söyledi.

Türk diplomatlar ise büyükelçiye, Hollanda makamlarından gelen dosyayı gösterdi.

El Nusra Cephesi ve sahte belge şüphesi ile ilgili iddiaların aktarılması, gözaltı ve sınır dışı kararının gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olmadığının açıklanması üzerine Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet bakanlıktan ayrıldı.

Bir Hollandalı meslektaşının deyimiyle, "Perşembe sabahı,basın özgürlüğü kahramanı" ilan edilen Ans Boersma, akşam saatlerinde "evrakta sahtecilik şüphelisine" dönüştü.