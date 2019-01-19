Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı

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Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşıldığı #10yearchallenge akımına, Türkiye'de başörtülerini açma kararı alan kadınlar da katıldı.

Çoğunlukla #1YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.

Aynı etiketi, daha sonra başörtüsü takmaya karar verenler de kullandı ve başörtüsünü çıkarmanın 'özgürlükle ilişkilendirmenin doğru olmadığı' yorumları yapıldı.

Başörtüsünü açmaya karar verenlerden bazıları da bu kararlarının sebeplerini ve süreci Yalnız Yürümeyeceksin adlı internet sitesinde paylaşıyor.

İnternet sitesinin kurucuları BBC News Türkçe'ye verdikleri röportajda amaçlarının "bu kararı alanlara, yalnız olmadıklarını göstermek" olduğunu söylemişlerdi.

Sosyal medyada #10yearchallenge ve #1yearchallenge etiketleriyle yapılan paylaşımların birkaçını derledik:

Fatma Aktaş (Delala_Cawres): "Bu resimde 10 yaşındaydım! İlkokul çağında bir çocuğum yani. Başörtülü resimlerim hep vesikalık, çünkü fotoğraf çektirmenin haram olduğuna inanırdım bu yüzden sadece kimlik vs için resim çekiyordum."

Nazan (@NazanBalkaya34): #1Yearchallenge İnsanın inandığı şekilde yaşamak istediği şekilde yaşayabilmesinin tarifi yok sanırım.

Josephine (@Ev_Bezgini): #yalnızyürümeyeceksin #10yearschallenge @yalniz_yurume 7 yaşında başörtüsü takılıpü, 14 yaşında okul 1. Olmasına rağmen kocaya satılan, fakat hiçbir zaman mücadelesinde pes etmeyen biri olarak, içinde fırtınalar kopan kadınlara söylüyorum. Yalnız değilsin, asla pes etme! 2011-2018

Memnuniyetsiz Melek (@mistiktanrica):‏ "Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı."

@mistiktanrica tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı.#10YearsChallenge pic.twitter.com/bTZvTatjMg — Memnuniyetsiz Melek (@mistiktanrica) 17 Ocak 2019

Paylaşımlara tepki gösterenler: Kapalılara da saygı duyun

Bu tweet'lere tepki gösterenler de şu mesajları paylaştı:

Onur Seyyah (SeyyahOnur): "Çürümüşlük filan derken ailenizin yaşam tarzını kastediyorsunuz herhalde.Buna en yumuşak haliyle yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor derler.Açılman eski hayat tarzına çemkirmeni gerektirmez."

AdemArs. (@ademarslan): "İsteyen istediği gibi açılır saçılır kapanır kimseyi ilgilendirmez de , bir kaç gündür kapanıp açılanların değişimleri dolaşıp duruyor. Bu biraz tesettürü meze yapmaya döndü sanki! Açılana saygı duyduğunuz gibi kapalı olanlara da saygı duyun hakaretvari yorum yapmayın insan olun!"

Elif (@moraviss): "#1yearchallenge Büyüdük, ,güzelleştik ,özgürleştik. Biz başörtümüzle de gayet özgürüz. Siz nasıl düşünürseniz düşünün biz aile baskısıyla kapanmıyoruz. Bu bizim kendi fikrimiz. Bizi yorumlamak bize düşer size değil."

@kokos_madame tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Açmanin özgürlük olduğunu iddia ediyorsunuz kapanmak da bir özgürlüktür oysa. — Madame Kokoş (@kokos_madame) 18 Ocak 2019

@mamhatipli10 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Anlamadığınız tesettürlü olmanın da bir özgürlük olduğu. Başörtünün özgürlüğü kısıtlayıcı olarak lanse edilmesi çok saçma.Tercihimde baskı altında değilsem bu benim özgürce karar verdiğim anlamına gelir.Tesettürden bu kadar nefret ediyorsanız neden girdiniz bunu öğrenmek isterim — mavici (@mamhatipli10) 19 Ocak 2019

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