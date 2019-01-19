Hrant Dink vurulduğu yerde anıldı

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 12 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı.

Anmada Hrant Dink'in "Su çatlağını buldu" yazısı dinletildi ve bir yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, insan hakları eylemcisi Osman Kavala'nın mesajı okundu.

Anmaya katılanlar "Öldür diyenler yargılansın", "Yaşasın hakların kardeşliği", "Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz" sloganları attı.

TSİ 1505'teki anmaya katılanlar üç saat önceden Agos gazetesinin önünde toplanmaya başladı.

Telif hakkı AFP Image caption Hrant Dink için Agos gazetesinin önünde anma düzenlendi.

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Şişli Halaskargazi Caddesi ve caddeye çıkan sokaklar ise TSİ 1100 civarında polis tarafından kapatıldı, ara sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı.

Agos gazetesinin binasına "Adalet istiyoruz, Hrant 12" yazılı pankart asıldı. Anmaya katılanlar Hrant Dink'in öldürüldüğü gazete binası çıkışına karanfiller bıraktı.

Bina önünde Sarı Gelin adlı türkü Ermenice ve Türkçe çalındı.

Anma programı Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.